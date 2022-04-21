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Yaralı keçiyi 2 kilometre taşıdı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yaralı dağ keçisini kucağında taşıyan vatandaşlar, hayvanı ekiplere teslim etti.

21 Nisan 2022 Perşembe 13:36
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Yaralı keçiyi 2 kilometre taşıdı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yaralı dağ keçisini kucağında taşıyan vatandaşlar, hayvanı ekiplere teslim etti.

Abullah Yağmur ve İbrahim Tan isimli vatandaşlar Sincik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisindeki kalık bölgede dolaşırken yaralı dağ keçisini fark etti. Yaralı dağ keçisini sarp kayalıkların arasından çıkartan vatandaşlar yaklaşık 2 kilometre boyunca kucağında taşıyarak ilçe merkezine getirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlilere bilgi verildi. Görevliler gelerek yaralı dağ keçisini tedavi etmek için teslim aldı.

Dağ keçisini kucağında taşıyan Abdullah Yağmur, "İbrahim Tan ile birlikte doğa yürüyüşüne çıkmıştık. Yaralı bir dağ keçisinin sürünün peşinden giremediğini fark ettik. Yaralı keçinin yanına gittiğimizde arka ayaklarına basamadığını gördük. Orada Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğünü arayıp durumu bildirdik. Kahta ekibi gelerek yaralı keçiyi teslim aldı” dedi.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 21.04.2022 14:14
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