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Vali Mahmut Çuhadar’dan özel yeteneğe anlamlı ziyaret

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Sincik ilçesinde yaptığı ahşap yakma sanatı eserleri ile yeteneğini sergileyen ortopedik engelli Semanur Aktan’ı ziyaret etti.

13 Aralık 2021 Pazartesi 11:37
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Vali Mahmut Çuhadar’dan özel yeteneğe anlamlı ziyaret

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Sincik ilçesinde yaptığı ahşap yakma sanatı eserleri ile yeteneğini sergileyen ortopedik engelli Semanur Aktan’ı ziyaret etti.

Zaman içeresinde kendi imkanlarıyla ahşap yakma sanatını öğrenerek göz dolduran çeşitli eserler ortaya koyan Semanur Aktan, Vali Çuhadar’ın dikkatini çekti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Semanur’la telefon görüşmesi gerçekleştirerek kendisini evinde mutlaka ziyaret edeceğini belirten Vali Mahmut Çuhadar, Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik’le birlikte gerçekleştirdiği sürpriz ziyaret ile Semanur’u Sincik ilçesinde bulunan evinde ziyaret etti.

Semanur’un ailesi tarafından coşkuyla karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, Semanur’un çizdiği birbirinden güzel eserleri inceleyerek gönüllere dokunan samimi bir ortam oluşturdu. İlk defa bir valiyi evlerinde ağırlayan hane halkının mutluluğu ise yüzüne yansıdı.

Vali Mahmut Çuhadar’ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getiren Semanur Aktan, ziyaretleriyle bana bu mutluluğu yaşatan valimize çok teşekkür ediyorum. Valim beni çok sevindirdi, çok mutlu etti. Allah da valimizi mutlu etsin” dedi.

Semanur Aktan’ı tebrik eden Vali Mahmut Çuhadar, “Bir gönülle dokunmak için gösterilen çaba mesafeleri önemsiz kılar. Vatandaşlarımızın gönüllerinde yer edinerek devletimizin şefkatli ve kucaklayan yekvücudunu göstermeye çaba sarf ediyoruz. Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün verdiği hizmetlerin sahada ortaya çıkardığı özel yetenekli kızımızın devletimizin desteğiyle desteklenmesi gerekliliği işte bu noktada devreye girmektedir. Bulunduğu coğrafya veya fiziksel engelinin, geleceğinin şekillenmesinde olumsuzluklar oluşturmayacağı inancını geliştiren kızımızın gözle görülür yetenekli ışığı bizlere ve tüm vatandaşlarımıza örnek olmalıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetiyle geçmişten günümüze güçlü bir şekilde taşınan devlet-millet birlikteliğine örnek teşkil eden bu ziyaretler sayesinde vatandaşlarımızla oluşturduğumuz bağlar, millet olarak hepimizi geleceğe taşımada önemli mihenk taşlarını oluşturmaktadır. İlimizde bilinmeyen birçok sessiz yeteneğin kamu kurumlarımızın hizmetleri sayesinde gün ışığına çıkarılması bizleri gururlandırmaktadır. Semanur kızımızın özel yeteneğinin geliştirilmesi, eserlerinin sergilenmesi ve toplumsal entegrasyonun hız kazandırılması hedefiyle akademik sürecinin üst safhalara taşınması devletimizin desteğiyle sağlanacaktır” diye konuştu.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 13.12.2021 12:54
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