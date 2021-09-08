Sincik’te çiftçilere tohum dağıtıldı

Adıyaman’ın Sincik ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere tohum dağıtımı yapıldı.

Sincik ilçesindeki çayır ve meralarda yem bitkilerinin ekiliş alanlarının genişletilmesi ve çiftçilere hayvan besleme konusunda yardımcı olabilmek adına tohum dağıtımı yapıldı. Sincik ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Çayır, Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında yapılan tohum dağıtımından dolayı çiftçilerin yüzü güldü. 2 bin kilogram yonca ve 2 bin kilogram fiğ tohumunun dağıtıldığı programda çiftçiler, Tarım ve Orman ilçe Müdürü Özgür Akar ile kurum çalışanlarına teşekkür etti.

iha