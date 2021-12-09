Sincikli öğrenciler İspanya’da

Adıyaman’ın Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri Erasmus+ projesi kapsamında İspanya’yı gezdi.

Öğrenci hareketliliği içeren proje kapsamında Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri İspanya’nın Torrevieja kentinde bulunan okulu ziyaret edilerek planlanan etkinlikleri gerçekleştirdi. Okul hakkında bilgi edinen öğrenciler, eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Proje kapsamında öğrenciler şehrin önemli tarihi ve turistik yerlerini gezen öğrenciler farklı ülkelerdeki sosyal ve kültürel yaşam hakkında bilgi sahibi oldu.

İslam Medeniyetinden önemli izler taşıyan Granada şehrini de ziyaret eden öğrenciler, bilim ve uzay müzesi, Elhamra Sarayı ve Müzeyi ziyaret etti.

Elhamra Sarayı ziyareti sonrası Kurtuba Şehrine geçen öğrenci ve öğretmenler Kurtuba Cami ziyaretini gerçekleştirdi. Endülüs Emevi tarihinin önemli eselerinden olan Kurtuba Cami mimarisi ve büyüklüğüyle öğrencilerde önemli bir iz bıraktı.

Barcelona şehri gezildi. Bu gezi sırasında Mimar Gaudi tarafından yapımına başlanan ve hala yapımı devam eden La Sangrada Familia kadetrali ziyarete dildi. Ortaya konulan eserin muhteşem mimarisi öğrencilerde hayranlık uyandırdı.

İspanya gezimizin son gününde Torrevieja kentinin belediye binası ziyaret edildi. Belediye başkanı şehir hakkında bilgi verdi. Ardından gerçekleşen sertifika töreni ile gezi sona erdi.

Okul Müdürü Ahmet Özelmiş, “Öncelikle projeyi hazırlayan Fizik Öğretmeni Gülcan Kaplan’a teşekkür ediyorum. Sincik gibi küçük ve içine kapalı bir ilçede yaşayan öğrencilerimiz için yurt dışına çıkmak farklı ülkeler gezmek öğrencilerimiz için çok güzel bir deneyim oldu. Bu deneyimlerin öğrencilerimizde farklı ufuklar açacağına inanıyoruz. Yine proje kapsamında Hırvatistan, İtalya ve Portekiz gezilerimizde yapılacaktır. Bu tür projeler öğrenciler için çok güzel bir fırsatlardır. Bu projelerde okulumuzu daha iyi bir konuma getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

iha