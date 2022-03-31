Sincik'te yaşlı adam evinde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan Derviş Çilingir'den bir süre haber alamayan yakınları evine geldi. Yakınları Derviş Çilingir'in bahçede hareketsiz yattığını görünce sağlık görevlilerin yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Çilingir'in öldüğünü tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Derviş Çilingir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. Derviş Çilingir'in ölüm nedeni araştırılıyor.

Kaynak: PHA