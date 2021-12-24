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Sincik'te elektrik direğini çalan 2 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde elektrik direklerini ve baraj deprem sensör kablosunu çalan 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

24 Aralık 2021 Cuma 11:32
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Sincik'te elektrik direğini çalan 2 şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, olay Zeynel Aslan Mahallesi'nde meydana geldi.
Bir firmaya ait 2 elektrik direği ve 600 metre baraj deprem sensör kablosu çalındığını görenler jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüphelilerin R.Y. ve A.K., olduğu belirlendi. Jandarma tarafından şüphelilerin adreslerine yapılan baskında 309 metre kablo, 240 metre çelik halat, 40 metre bakır alınmış kablo, 21 metre su borusu, 3 elektrik direği, 1 demir kesme makası, 2 demir testeresi, 1 spiral, 2 testere, 1  keski, 1  bağ makası, 2 tornavida, 1  keser ve 3  orak ele geçirildi. Jandarma tarafından çalınan malzemelere el konulurken R.Y. ve A.K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Sorgulaması tamamlanan R.Y. ve A.K., çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 24.12.2021 13:56
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