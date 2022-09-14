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Sincik ilçesinde 4 kişi zehirlendi

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde aynı aileden 3’ü çocuk toplam 4 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

14 Eylül 2022 Çarşamba 13:48
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Sincik ilçesinde 4 kişi zehirlendi

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde aynı aileden 3’ü çocuk toplam 4 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sincik ilçesine bağlı İnlice Beldesi Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Öztürk Ailesinde 3’ü çocuk 4 kişi Sincik Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Şahıslar zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. Zehirlenen Baba Mehmet Ali ve çocukları Mehmet Emin, Fatma ve Ebru Öztürk’ün genel sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Öztürk Ailesinin, evlerine yakın bir dereden akan suyu içme suyu olarak kullandıkları ve zehirlenmenin bu sudan kaynaklanmış olabileceği iddia ediliyor. Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, dereden su numuneleri aldığı öğrenildi.

Sağlık Müdürlüğü ekipleri suyun eve ulaşımını sağlayan boru hattını mühürlediği ve aileyi bu sudan içmemeleri konusunda uyardığı ifade edildi.

Baba Mehmet Ali Öztürk, sağlık müdürlüğü ekiplerinin mühürlemesinden sonra içme suyu sıkıntısı çektiklerini söyledi.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 14.09.2022 15:09
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