banner186
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 30°
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1452.67
ALTIN
487.61
DOLAR
8.4361
STERLİN
11.7128
EURO
10.0047

Meclis Başkanı Erdoğan, sincik’te yapılan hizmetleri yerinde inceledi

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Sincik ilçesini ziyaret ederek, ilçeye bağlı köy ve mahallelerde ki çalışmaları yerinde inceledi.

09 Eylül 2021 Perşembe 18:38
3 Okunma
Meclis Başkanı Erdoğan, sincik’te yapılan hizmetleri yerinde inceledi

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Sincik ilçesini ziyaret ederek, ilçeye bağlı köy ve mahallelerde ki çalışmaları yerinde inceledi.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve beraberindeki Genel Meclisi Üyeleri Abuzer Yaşar ile Mehmet Karaca’yla birlikte ilçeyi ziyaret ederek Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, AK Parti Sincik Başkanı Fikret Öksüz ve Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Erdoğan ve beraberindeki meclis üyeleri, ilçeye bağlı köylerdeki hizmetler ve yapılacak diğer hizmetler hakkında istişarelerde bulundu.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve beraberindekiler aldıkları bilgiler sonrasında köy ve mahallelerde belediye ve il özel idaresi tarafından yapılan yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Sincik ilçesindeki 24 köy ve 58 mezradan oluştuğunu, 1. ve 2. derecede 253 kilometre yol ağı bulunduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, “Bu yol ağımızın 179 kilometresi asfaltlanmış durumda, diğer geriye kalan kısmında asfaltlanması için çalışmalarımız devam ediyor. Köylerimize bugüne kadar yaklaşık 100 bin metrekare kilit parke taşı yapılmış durumda. Bu yıl sonu itibarıyla bu rakam 120 bin metrekareye çıkartılacaktır. Sincik ilçemiz Hasanlı köyü ile Zeynalaslan mahallesi Eski köy arasındaki grup köy yolu makaslar ile birlikte 12 kilometrelik yaklaşık 3 milyon TL keşif bedeli olan bu yolumuzu il Özel idaresi olarak Sincik belediyemiz ile birlikte asfaltlama çalışmasını bitirdik. Yine bu yıl Sincik ilçemizde yeni menfezler istinat duvarları yol bakım ve onarım çalışmalarımızı tamamladık. Sincik’teki tüm köylerimizde içme suyu şebekesi mevcuttur. İlçenin Güney kesiminde yer alan köylerimizin içme suyu ihtiyacını karşılayan Recep grup içme suyu isale hattında bugünlerde bir sıkıntı var onu da ekiplerimiz çözmek için canla başla çalışıyor. Bilindiği üzere Recep grup içme suyu hattı çok eski, bu hattın yenilenmesi için Milletvekilimiz Ahmet Aydın’ın girişimleri ile programa alındı, ihalesi yapıldı. İnşallah en kısa zamanda yapımına başlanacaktır. Bu hat yenilendiğinde Sincik köylerimizin içme suyu sıkıntısı kalmayacaktır. Öte yanda Sincik köylerimizin küçük ölçekli sulama suyu projeleri var, bugüne kadar 18 köyümüze il özel idaremiz tarafından sulama projeleri yapılmıştır. Bununla birlikte 5 köyümüzün sulama suyu projesi GAP idaresi başkanlığına sonulmuş, proje onaylandığı takdirde bu köylerimizde sulama suyu sıkıntısı kalmayacaktır. Sincik ilçemizde çöp toplama çalışmalarına başladık, köylerimizde eksik kalan çöp konteynerlerini en kısa zamanda tamamlayacağız. Yaz aylarında köylerimizde sivrisinekle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. İnşallah ilçe merkezinde ne hizmet varsa aynı hizmeti köylerimize de ulaştıracağız. Milletvekilimiz Ahmet Aydın ve milletvekillerimiz başta olmak üzere valimize, kaymakamımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sincik’te çiftçilere tohum dağıtıldı
Sincik’te çiftçilere tohum dağıtıldı
Öğrenciyi sınava polis ekipleri yetiştirdi
Öğrenciyi sınava polis ekipleri yetiştirdi
Adıyaman'da aşı ekipleri dağ taş dinlemiyor
Adıyaman'da aşı ekipleri dağ taş dinlemiyor
Sincik'te İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile temmuz ayı istişare toplantısı
Sincik'te İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile temmuz ayı istişare toplantısı
Sincik ilçesinde 2.4 şiddetinde deprem
Sincik ilçesinde 2.4 şiddetinde deprem
Sincik’te ceviz fidanı dağıtıldı
Sincik’te ceviz fidanı dağıtıldı
Sincik Belediye Başkanı Korkut’tan, Başkan Kılınç’a ziyaret
Sincik Belediye Başkanı Korkut’tan, Başkan Kılınç’a ziyaret
Engelli genç kız sanatıyla hayata tutundu
Engelli genç kız sanatıyla hayata tutundu
Dağlık alanda mahsur kalan keçinin imdadına AFAD yetişti
Dağlık alanda mahsur kalan keçinin imdadına AFAD yetişti
Takla atan minibüsten yara almadan kurtuldular
Takla atan minibüsten yara almadan kurtuldular
Sincik’te yaylalara akın başladı
Sincik’te yaylalara akın başladı
Köylüler Türk Bayrağını dalgalandırdı
Köylüler Türk Bayrağını dalgalandırdı
Sincik’te 39 hayvan suluğu dağıtıldı
Sincik’te 39 hayvan suluğu dağıtıldı
Alagöz, yüz yüze eğitim çalışmalarını inceledi
Alagöz, yüz yüze eğitim çalışmalarını inceledi
Evde kimlik kartı hizmeti
Evde kimlik kartı hizmeti
Çiftçilere budama eğitimi
Çiftçilere budama eğitimi
Projeli ceviz bahçelerinde budama eğitimi
Projeli ceviz bahçelerinde budama eğitimi
Başkan Korkut'tan Rektör Elmastaş'a ziyaret
Başkan Korkut'tan Rektör Elmastaş'a ziyaret
Sincik ilçesi kar yağışına teslim oldu
Sincik ilçesi kar yağışına teslim oldu
Heron kutsal alanı yivli sütunları ile gizemini koruyor
Heron kutsal alanı yivli sütunları ile gizemini koruyor
Sincik’te kaymakamlığın ve okulun çatısı uçtu
Sincik’te kaymakamlığın ve okulun çatısı uçtu
Aç kalan yavru köpekleri vatandaş besledi
Aç kalan yavru köpekleri vatandaş besledi
Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü
Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü
Plastik leğen ve poşetlerle kaydılar
Plastik leğen ve poşetlerle kaydılar
Adıyaman'da kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı
Adıyaman'da kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı
Sincik'te mevsimin ilk karı yağdı - Videolu Haber
Sincik'te mevsimin ilk karı yağdı - Videolu Haber
Bilim insanları bu meyve karşısında şaşkın
Bilim insanları bu meyve karşısında şaşkın
Bisikletli sporculardan Sincik Kaymakamı Bingöl'e ziyaret
Bisikletli sporculardan Sincik Kaymakamı Bingöl'e ziyaret
Türk Dağı’nda bal sağımı başladı
Türk Dağı’nda bal sağımı başladı
Sincik el dokuma halısı tescillendi
Sincik el dokuma halısı tescillendi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim