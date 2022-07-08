İYİ Partiden Sincik’te Esnaf Ziyareti

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, beraberinde İl Başkan Yardımcısı Ahmet Türk, Yusuf Akbaş, Ramazan Aydın, Hüseyin Öncü ve partililerle Sincik ilçesinde esnafları gezdi.

Sincik’te esnaflarla bir araya gelen İl Başkanı Kenan Doğan, vatandaşın derdini dinledi.

Esnaf ve vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinlediklerini kaydeden Doğan; “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendi Türkiye’nin dört bir yanında esnafımızı dinliyor. Bizler de vatandaşımızı çarşıda, pazarda nerede olursa olsun dinliyoruz. Her zaman vatandaşımızın yanındayız. Onların sorunlarını çözmek için hep birlikte, el ele vererek çalışıyoruz. Bugün geçimi tarım ve hayvancılık üzerine kurulu olan Sincik ilçemizdeyiz. Her yerde aynı dert var; hayat pahalılığı ve alım gücünün düşmesi vatandaşlarımızın birinci sorunu. Çiftçilik, tarım bitti. Dışarıdan ithal ederek, savaş olan Ukrayna’dan çiçek yağı ithal ediliyor. Bununla övünüyorlar. Devlet olmanın özelliği, görevi, aç açıkta insan bırakmamaktır. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener öncülüğünde başlayan esnaf ziyaretlerimize, esnaflarımızın sorunlarını dinleyerek ve çözüm arayarak devam ediyoruz. Yaşanan ekonomik krizden dolayı zor zamanlar geçiren esnaflarımız iktidarımızda adaletli,hakkaniyetli ve eşit gelir dağılımının olduğu kimsenin düşüncelerinden ve inancından dolayı ayrıştırılmadığı mutlu,huzurlu İYİ günlere kavuşacak. Bu gezilerimizde partimize gösterilen ilgi ve alakadan dolayı tüm Sincik halkına teşekkür ediyoruz” dedi.