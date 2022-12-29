İlkokul öğrencilerinden Kaymakam Ünsal’a ziyaret

Sincik Çavçük İlkokulu Müdürü Yıldız Baydede, 4. sınıf öğrencisi Ömer Mushap Erkut ve 1. Sınıf öğrencisi Recep Tayyip Pekavcı, Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal'ın makamına ziyaret gerçekleştirdi.

Kaymakam Ünsal; Okuma ve yazmaya başlayan 1. Sınıf öğrencisi Recep Tayyip Pekavcı ile 4. sınıf öğrencisi Ömer Mushap Erkut'un öğretmenleri rehberinde hazırlamış oldukları çalışmaları kendisine sunmaları nedeniyle öğrencilere teşekkürederek ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette bulunan öğrencilere derslerinde başarılar diledi.