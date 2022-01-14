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El emeği göz nuru ürünlerini sosyal medyada satıyor

Sincik Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan el sanatları kursuna katılan Esma Ekinci ilgi duyduğu sanat dallarında öğrendiği çalışmaları daha da geliştirerek sosyal medya ortamında satışa sunarak kendisine gelir kapısı oluşturdu.

14 Ocak 2022 Cuma 11:00
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El emeği göz nuru ürünlerini sosyal medyada satıyor

Sincik Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan el sanatları kursuna katılan Esma Ekinci ilgi duyduğu sanat dallarında öğrendiği çalışmaları daha da geliştirerek sosyal medya ortamında satışa sunarak kendisine gelir kapısı oluşturdu.

Instagram sayfasına yapmış olduğu ürünlerin fotoğraflarını koyan Esma Ekinci, ürünlerinin beğenilmesiyle kısa sürede gelirini arttırdı.

Sosyal medya üzerinden sipariş alan Esma Ekinci, “Ortaöğretimimi bitirip üniversiteye hazırlık yaparken boş kalan zamanlarımda Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan el sanatları kursuna katıldım. Kurs hocalarımın destekleri ile kısa sürede makrome, cevşen yapımı, seccade, havlu takımları, etamin, filografi gibi sanatları öğrenme imkanım oldu. Severek yapıyor olmam ve merakım ile birbirinden güzel ürünler ortaya çıktı. Ablamın destekleri sonucu yaptığım ürünleri sosyal medya ortamında tanıtarak satmaya başladım. ‘Duru Makrome_Etamin’ adlı sosyal medya hesabımdan ürünlerimi paylaşmaya başladım. İlk etapta sipariş gelir mi diye sabırla bekledik ama sonunda şunu gördük ki ürünler için emek harcadıkça ve güzel çalışmalar ortaya çıktıkça hem sipariş sayımız arttı hem de sosyal medya da takipçi sayımız arttı. Hemen hemen her gün Türkiye’nin farklı noktalarında bizlere sipariş geliyor. Müşterinin talebine göre bize tanıdığı zaman zarfı içerisinde ürününü en güzel şekilde yapıyor ve kargo ile müşteriye ulaştırıyoruz. Ürün çeşitliliğimiz arttıkça da sipariş sayımızın artacağına inanıyorum” dedi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Meriç ise , “Sincik ilçesinde açılan mesleki kurslardan öğrenilen şeylerin üretilmesi, satılması ve gelir elde edilmesi bizi bu konuda çok mutlu etmiştir. Esma kursiyerimiz kurslara ilk başladığı zaman ki gayretleri ile birçok çalışmayı hızlı öğrenmesi ve bunları pazarlayarak gelir elde etmesi Sincik ilçesinde tüm kadınlara örnek olacak bir başarı örneğidir. Çalışmalarına yenilerini kattığı sürece hedeflerine ulaşacağına inanıyoruz. Kursiyerimizin yetişmesinde emeği geçen usta öğreticilerimize ve Esma kursiyerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Esma Ekinci’ ye bu güzel çabası ve üretime yapmış olduğu katkılardan dolayı Sincik Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Meriç tarafından kendilerine teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 14.01.2022 11:23
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