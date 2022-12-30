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Devrilen saman yüklü kamyondaki baba öldü, oğlu yaralandı

ADIYAMAN (PHA) - Adıyaman’ın Sincik ilçesinde, devrilen saman yüklü kamyondaki baba öldü, oğlu yaralandı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
30 Aralık 2022 Cuma 20:31
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Devrilen saman yüklü kamyondaki baba öldü, oğlu yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Subaşı Köyü yakınlarında meydana geldi. Bilal Karakeçiden yönetimindeki 07 CRF 27 plakalı saman yüklü kamyon, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyonda sıkışan sürücü ile yanında bulunan oğlu Hüseyin Karakeçiden (21) yapılan çalışma ise çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücü Bilal Karakeçiden’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Hüseyin Karakeçiden ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hayatını kaybeden Bilal Karakeçiden’in cansız bedenini ise olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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