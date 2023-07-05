Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3 Temmuz 2023 tarihinde sona eren borç yapılandırması başvurularıyla ilgili açıklamada bulundu.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında 1 milyon 648 bin 331 kişinin başvurduğu açıklandı. Başvurularının 3 Temmuz tarihinde sona eren Yapılandırma Kanunu ile 140 milyar 922 milyon 597 bin 341 liranın da yapılandırıldığı bildirildi.

Böylece 8 milyar 20 milyon 564 bin 861 lira tahsil edilmiş olup, yapılandırmış borçların ilk taksit ödeme süresi Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 31 Temmuz 2023 tarihine uzatıldığı bilgisi de paylaşıldı. Borçlar aylık dönemlerde; 12, 18, 24, 36 ve 48 taksitte ödenebilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konu ile ilgili sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, “SGK Prim Yapılandırmasıyla vatandaşlarımızla temiz bir sayfa açtık. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir çalışma hayatı için yanınızda olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.