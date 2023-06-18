Alınan bilgiye göre olay, Cendere Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre serinlemek için Kahta Çayı'na giren Süleyman Gerez (17), bir süre sonra gözden kayboldu. Gerez’in gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren arama kurtarma sonucunda dalgıç ekipleri tarafından gencin cesedine ulaşıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Süleyman Gerez'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak : PHA