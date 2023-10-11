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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtı operasyonu kapsamında Azez-Mare'de zırhlı araçlarla intikal esnasında teröristlerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Fatih Doğan, için Yenipınar Cami'nde ölüm yıl dönümünde Mevlid okutularak dua edildi.

Şehit Doğan'ın için düzenlenen Mevlid programında şehitler, depremde hayatını kaybedenler ve Filistin’deki Müslümanlar için de dualar edilen mevlit programında, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Vatandaşların yoğun bir katılım sağladığı mevlit sonrası gülsuyu ve gelenek haline gelen helva dağıtımı gerçekleştirildi.



Kaynak : PHA