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SAHA İstanbul’un ev sahipliğinde, EDGE Group’un katılımıyla, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri savunma sanayi dünyasını bir araya getiren “SAHA İstanbul-EDGE Group Savunma Sanayi Buluşması”, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi ile SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile EDGE Group Yönetim Kurulu Başkanı Faisal Al Banna' nın katılımlarıyla Ankara ATO Congresium’da gerçekleştirildi.

Toplumların kaderini tayin eden belirleyici faktörlerin başında bilgi üretimi ve teknoloji geliştirme kabiliyetinin geldiğini kaydeden Bakan Kacır, imzalanan mutabakat zaptlarıyla ve gerçekleştirilecek iş görüşmeleri ile savunma sanayiinde ortak projeler geliştirilmesini sağlayacak somut adımların atılacağını söyledi. "Bölgesinde güç unsuru, dünyada söz sahibi bir Türkiye ile Ortadoğu’nun dünyaya açılan kapılarından BAE arasındaki iş birliğinin, coğrafyamızın refahı ve huzuru adına büyük katkılar sunacağına inanıyorum" diyen Bakan Kacır, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ekseninde yeni başarı hikayeleri yazdıklarını belirterek, ""Yerli ve milli bir bakış açısıyla, kritik teknolojilerde büyük bir hamle gerçekleştiriyoruz. Geldiğimiz noktada, ülkemiz artık teknoloji ithal eden değil; teknoloji imal eden ve ihracatını gerçekleştiren bir konumdadır" dedi.

Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde BAE’ye bir ziyaret gerçekleştirildiğini anımsatan Bakan Kacır, "BAE Devlet Başkanı sayın Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ve kıymetli heyetinin misafirperverlikleri oldukça memnuniyet vericiydi. Ülkelerimiz arasında savunma sanayiinden dijital dönüşüme, ortak fırlatma araçları kabiliyetlerinin gelişmesinden enerjiye önemli anlaşmalar imzalandı. Yaklaşık 51 milyar dolar değerindeki 13 yeni iş birliği anlaşması gayretlerimizin sonuç vermesi açısından güzel bir örnektir" dedi.

Savunmanın devleriyle bugün yapılan görüşmenin Türkiye ve BAE arasında uzun vadeli ve stratejik iş birliklerinin başlamasına ve hızlanmasına vesile olmasını dileyen Bakan Kacır, "Geleceğin savaşlarını şekillendirecek insansız sistemlerde, kuantum teknolojilerinde, elektronik harp kabiliyetlerinde ve yapay zeka projelerinde iş birliği yapmalıyız. Sadece kısa ve orta vadeli değil, uzun vadeli projeler ve hatta sadece iki ülkenin değil, diğer dost ülkelerin de dahil olacağı iş birlikleri inşa edelim" dedi.

Yatırımlara destek konusunda da açıklama yapan Bakan Kacır, "Yapılacak yatırımları ve Ar-Ge çalışmalarını, başlatacağınız inisiyatifleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak en güçlü şekilde destekleyeceğimizi bilmenizi isterim. Katma değerli yatırımları hızlandırmak adına; yatırım yeri tahsisinden insan kaynağı desteklerine, altyapıdan finansman imkanlarına tüm gerekli enstrümanları yatırımcılar için harekete geçirmeye devam edeceğiz. Milli araştırma kurumumuz TÜBİTAK eliyle, ekosistemi güçlendirecek araştırma ve eğitim projeleri gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Daha sonra katılımcı protokol fuar alanındaki savunma sanayi stantlarını ziyaret ederek, bilgi aldı.