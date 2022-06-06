Galeriler Yazarlar
Adıyaman 28
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.640,47
ALTIN
988,16
DOLAR
16,59
STERLİN
20,88
EURO
17,82

Vali Ayhan turizm ve tarım potansiyeline dikkat çekti - Videolu Haber

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, hafta sonu temaslarını Halfeti'de sürdürürken turizm ve tarım potansiyelinin önemine dikkat çekti.

06 Haziran 2022 Pazartesi 12:15
5 Okunma
Vali Ayhan turizm ve tarım potansiyeline dikkat çekti - Videolu Haber

Şanlıurfa ilçe temaslarına Suruç ve Birecik'in ardından Halfeti ile devam eden Vali Ayhan, hafta sonu yoğun bir programla ziyaretlerini sürdürdü. İlçede ilk olarak Halfeti Kaymakamlığına geçen Vali Ayhan, burada Kaymakam Selin Sarı ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Kaymakamlıkta Kıbrıs Gazileri adına Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen şeref madalyalarını takdim eden Vali Ayhan, şehit ve gazi ailelerinin istedikleri an kendilerine ulaşabileceğini söyledi. 
Ardından Halfeti Belediyesi'ne giden Vali Ayhan, Belediye Başkanı Şeref Albayrak'tan merkez ve kırsal bölgelerde devam eden çalışmalar hakkında brifing alarak, yapımı devam eden Millet Kıraathanesi'nde incelemelerde bulundu. "Kitap okumak ve hayatı daha iyi anlayabilmek için Millet Kıraathanelerimiz gençlerimizin buluşma adresi olacak" diyen Vali Ayhan daha sonra Halfeti kırsal Altınova Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Gazi Mehmet Hanifi Küçükaçar Camisi'nin açılışına katıldı. Açılış sonrası vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Ayhan, programına şehit ailelerine yönelik hane ziyaretleri ile devam etti. Ailelerin adreslerinde sohbet ederek şehit çocukları ile de yakından ilgilenen Vali Ayhan; daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyareti ve yapımı devam eden öğretmen evi inşaat alanı incelemesi ile temaslarını sürdürdü.
Vali Ayhan turizme dikkat çekti
Halfeti ziyaretlerine konaklama ve otelleri de dahil eden Vali Ayhan, ilçenin turizm potansiyeline dikkat çekerek, bu yönde çok önemli atılımlar gerçekleştireceklerini ifade etti. Otel ve konak işletme sahiplerinden bilgiler alan Vali Ayhan, "Halfeti'miz turizm potansiyeli ile eşsiz bir adres olduğunu kanıtlıyor. Turizmde günü birlik değil, uzun süreli turist ağırlamak için tüm dinamikleri bir araya getireceğiz" dedi.
Esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla buluştu
Yoğun geçen Halfeti programında esnaf gezisi de gerçekleştiren Vali Ayhan, eski Halfeti çarşı merkezinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Esnafa 'Hayırlı İşler' temennisinde bulunan Vali Ayhan "Halfeti'nin güzelliği insanlarımızın yüzüne yansımış. İlçe halkımızın içten ve samimi yaklaşımı enerjimize enerji kattı" diyerek ilçenin 'Sakin Şehir' unvanı almasında yöre halkının büyük katkısı olduğunu söyledi. 
Halfeti temasları çerçevesinde Karagül Serasını gezerek çalışmalar hakkında bilgiler de alan Vali Ayhan, dünyada sadece Halfeti'de yetişen Karagül'ün; kendine özgü rengi ve kokusu ile Şanlıurfa'nın eşsiz değerlerinden biri olduğunu söyledi.
Vali Ayhan Halfeti gezisini Savaşan Köyü ziyareti ve İlçe Jandarma Komutanlığı ziyareti ile tamamladı.

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :

Son Güncelleme: 06.06.2022 12:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bungalov Evler Bozova’ya çok yakışacak - Videolu Haber
Bungalov Evler Bozova’ya çok yakışacak - Videolu Haber
Göbeklitepe’de Urfa türküleri yankılandı - Videolu Haber
Göbeklitepe’de Urfa türküleri yankılandı - Videolu Haber
Vali Ayhan göreve başladı
Vali Ayhan göreve başladı
Ekipler gece denetiminde - Videolu Haber
Ekipler gece denetiminde - Videolu Haber
Halfeti’de ‘Meyve Yemekleri’ festivali düzenlenecek
Halfeti’de ‘Meyve Yemekleri’ festivali düzenlenecek
Şanlıurfalı öğrenciler Bolu’dan birincilikle döndü - Videolu Haber
Şanlıurfalı öğrenciler Bolu’dan birincilikle döndü - Videolu Haber
Haliliye Belediyesi Ramazan’da gönüllere dokunuyor - Videolu Haber
Haliliye Belediyesi Ramazan’da gönüllere dokunuyor - Videolu Haber
Yazar Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu - Videolu Haber
Yazar Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu - Videolu Haber
3 bin 296 kişiye iftar yemeği - Videolu Haber
3 bin 296 kişiye iftar yemeği - Videolu Haber
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce Şanlıurfa’da
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce Şanlıurfa’da
Şanlıurfa zabıtadan stokçuluk denetimi - Videolu Haber
Şanlıurfa zabıtadan stokçuluk denetimi - Videolu Haber
Şanlıurfa'da balıkçılığın yaygınlaştırılmasına tam destek - Videolu Haber
Şanlıurfa'da balıkçılığın yaygınlaştırılmasına tam destek - Videolu Haber
İmzalanan protokolle dezavantajlı 300 ailenin hayatı değişecek - Videolu Haber
İmzalanan protokolle dezavantajlı 300 ailenin hayatı değişecek - Videolu Haber
Vali Erin, Topdağı Mahalle sakinleriyle buluştu - Videolu Haber
Vali Erin, Topdağı Mahalle sakinleriyle buluştu - Videolu Haber
Şanlıurfa 5 farklı ilden gelen gençleri ağırlıyor - Videolu Haber
Şanlıurfa 5 farklı ilden gelen gençleri ağırlıyor - Videolu Haber
Karaköprü Belediyesi zabıta ekiplerinden bayram denetimi - Videolu Haber
Karaköprü Belediyesi zabıta ekiplerinden bayram denetimi - Videolu Haber
Vali Erin, pazar yerlerinde incelemede bulundu - Videolu Haber
Vali Erin, pazar yerlerinde incelemede bulundu - Videolu Haber
Şanlıurfa'da görüntü kirliliğine geçit verilmiyor - Videolu Haber
Şanlıurfa'da görüntü kirliliğine geçit verilmiyor - Videolu Haber
En büyük doğal akvaryumda ilahi dinletisi - Videolu Haber
En büyük doğal akvaryumda ilahi dinletisi - Videolu Haber
Kuveytli hayırseverlerden Şanlıurfa'ya 700 gıda kolisi
Kuveytli hayırseverlerden Şanlıurfa'ya 700 gıda kolisi
Bayramlık kıyafetleri, Haliliye Belediyesi'nden - Videolu Haber
Bayramlık kıyafetleri, Haliliye Belediyesi'nden - Videolu Haber
Zabıtadan iftar ve sahurda fırın denetimi - Videolu Haber
Zabıtadan iftar ve sahurda fırın denetimi - Videolu Haber
Kırmızı Kurdele Projesi ile kadınlar okuma yazma öğreniyor
Kırmızı Kurdele Projesi ile kadınlar okuma yazma öğreniyor
'Sosyal Market'ten ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayı desteği - Videolu Haber
'Sosyal Market'ten ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayı desteği - Videolu Haber
Kızılkoyun Nekropolünde ‘Turizm Şehri Şanlıurfa’ konulu fotoğraf sergisi - Videolu Haber
Kızılkoyun Nekropolünde ‘Turizm Şehri Şanlıurfa’ konulu fotoğraf sergisi - Videolu Haber
Şanlıurfa Büyükşehir Meclisinde gündem 'trambüs' oldu - Videolu Haber
Şanlıurfa Büyükşehir Meclisinde gündem 'trambüs' oldu - Videolu Haber
Ceylanpınar'da kırsalında hizmet seferberliği
Ceylanpınar'da kırsalında hizmet seferberliği
Başkan Beyazgül: Şanlıurfa’da seracılık ve yeşil tarıma yeni bir ses getireceğiz
Başkan Beyazgül: Şanlıurfa’da seracılık ve yeşil tarıma yeni bir ses getireceğiz
Karaköprü kırsalında yollar yenileniyor
Karaköprü kırsalında yollar yenileniyor
Vali Abdullah Erin’den Ramazan’da salgın riski ve yardımlaşma mesajı
Vali Abdullah Erin’den Ramazan’da salgın riski ve yardımlaşma mesajı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim