Vali Ayhan turizm ve tarım potansiyeline dikkat çekti - Videolu Haber

Şanlıurfa ilçe temaslarına Suruç ve Birecik'in ardından Halfeti ile devam eden Vali Ayhan, hafta sonu yoğun bir programla ziyaretlerini sürdürdü. İlçede ilk olarak Halfeti Kaymakamlığına geçen Vali Ayhan, burada Kaymakam Selin Sarı ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Kaymakamlıkta Kıbrıs Gazileri adına Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen şeref madalyalarını takdim eden Vali Ayhan, şehit ve gazi ailelerinin istedikleri an kendilerine ulaşabileceğini söyledi.

Ardından Halfeti Belediyesi'ne giden Vali Ayhan, Belediye Başkanı Şeref Albayrak'tan merkez ve kırsal bölgelerde devam eden çalışmalar hakkında brifing alarak, yapımı devam eden Millet Kıraathanesi'nde incelemelerde bulundu. "Kitap okumak ve hayatı daha iyi anlayabilmek için Millet Kıraathanelerimiz gençlerimizin buluşma adresi olacak" diyen Vali Ayhan daha sonra Halfeti kırsal Altınova Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Gazi Mehmet Hanifi Küçükaçar Camisi'nin açılışına katıldı. Açılış sonrası vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Ayhan, programına şehit ailelerine yönelik hane ziyaretleri ile devam etti. Ailelerin adreslerinde sohbet ederek şehit çocukları ile de yakından ilgilenen Vali Ayhan; daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyareti ve yapımı devam eden öğretmen evi inşaat alanı incelemesi ile temaslarını sürdürdü.

Vali Ayhan turizme dikkat çekti

Halfeti ziyaretlerine konaklama ve otelleri de dahil eden Vali Ayhan, ilçenin turizm potansiyeline dikkat çekerek, bu yönde çok önemli atılımlar gerçekleştireceklerini ifade etti. Otel ve konak işletme sahiplerinden bilgiler alan Vali Ayhan, "Halfeti'miz turizm potansiyeli ile eşsiz bir adres olduğunu kanıtlıyor. Turizmde günü birlik değil, uzun süreli turist ağırlamak için tüm dinamikleri bir araya getireceğiz" dedi.

Esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla buluştu

Yoğun geçen Halfeti programında esnaf gezisi de gerçekleştiren Vali Ayhan, eski Halfeti çarşı merkezinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Esnafa 'Hayırlı İşler' temennisinde bulunan Vali Ayhan "Halfeti'nin güzelliği insanlarımızın yüzüne yansımış. İlçe halkımızın içten ve samimi yaklaşımı enerjimize enerji kattı" diyerek ilçenin 'Sakin Şehir' unvanı almasında yöre halkının büyük katkısı olduğunu söyledi.

Halfeti temasları çerçevesinde Karagül Serasını gezerek çalışmalar hakkında bilgiler de alan Vali Ayhan, dünyada sadece Halfeti'de yetişen Karagül'ün; kendine özgü rengi ve kokusu ile Şanlıurfa'nın eşsiz değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Vali Ayhan Halfeti gezisini Savaşan Köyü ziyareti ve İlçe Jandarma Komutanlığı ziyareti ile tamamladı.

Kaynak: PHA

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