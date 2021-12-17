Şanlıurfa zabıtadan stokçuluk denetimi - Videolu Haber

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Zabıta Birimi ekipleri kent genelinde bulunan Un bayileri ve depolara yönelik denetim yaptı. Zabıta ekipleri denetimler sırasında Fabrika çıkış fiyatı ile depolardaki satış fiyatlarını tek tek kontrol etti.

Şanlıurfa’da stokçuluğun önüne geçmek amacıyla denetimlerini artıran Zabıta ekipleri, Un bayileri ve depolarda denetim yaptı. Şüpheli buldukları faturaları ve stok ekstrelerini kontrol eden ekipler, Fabrika çıkış fiyatı ile depo satış fiyatlarını karşılaştırdı. Fahiş fiyat denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdüren Zabıtalar, elektronik faturaları tek tek kontrol etti.

Yapılan denetimlerde Zabıta ekipleri un torbalarının son kullanma tarihlerini de tek tek kontrol etti. Zabıta ekipleri, denetimler sırasında esnaflara stokçuluk yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Çok sayıda işyerinin kontrol edildiği denetimlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kent genelinde fahiş fiyat denetimi ve stokçulara yönelik çalışma başlattıklarını ve bu konuda zabıtalara talimat verdiğini anlatan Başkan Beyazgül, milletin canını yakan stokçuların canını yakacaklarını söyledi.

Başkan Beyazgül, "Biz Zabıtalarımıza talimat vermişiz. Cumhurbaşkanımızın bu icraatı doğrultusunda aynı icraat Şanlıurfa’da da devam edecektir. Stok yapan varsa canını yakacağız. Hiç bırakmayacağız. Bu milletin canını yakanların bizde canını yakacağız. Ve kusura bakmasınlar böyle bir dönemde var olan malzemeyi stok etmek yanlış bir şey olur. Biz bunu stokçulara söylüyoruz. Normal ticaret hayatını yapanlar için onlara saygımız var" dedi.

Tüketici Zabıta Birimi ekipleri, kent genelinde fahiş fiyat ve stokçuluğun önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdürecek.

Kaynak: PHA

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