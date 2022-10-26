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Mehmet Gülüm Bozova’daki sağlık tesislerini ziyaret etti - Videolu Haber

İlçe ziyaretlerini sürdüren İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Hizmet Başkanları ile birlikte Bozova Devlet Hastanesini ziyaret etti. Hastane Başhekimi Dr. M.Fatih Aksoy’dan Hastane çalışmaları ve Sağlık hizmet sunumu hakkında bilgi aldı.

26 Ekim 2022 Çarşamba 12:28
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Mehmet Gülüm Bozova’daki sağlık tesislerini ziyaret etti - Videolu Haber

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm Bozova İlçe Devlet hastanesi ziyaret ederek polikliniklerde ve Acil serviste incelemelerde bulundu. Yaklaşan kış aylarında her hangi bir aksaklık olmaması konusunda Hastane yönetiminden tedbirler alınarak hasta mağduriyeti oluşmamasını istedi. Sağlık personelleri ile sohbet ederek, dilek ve sorunlarını dinledi, Sonrasında Hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek, sohbet edip geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Hasta yakınlarına Acil olmayan durumlarda polikliniklerde hastaları uzmanlarına müracaat ederek muayene olmalarını acil servisi acil olmayan durumlarda meşgul etmemeleri istedi. Özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarımıza teşekkür etti.

Daha sonra İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Hizmet Başkanları ve Bozova İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Enes Kayıkçı ile birlikte Bozova 1 no’lu Aile sağlık merkezi, Bozova 1 no’lu Göçmen sağlığı merkezi ve Bozova 1 no’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nu ziyaret etti. Sağlık Hizmet sunumuyla ilgili İlçe Sağlık müdürü Dr. Yusuf Enes Kayıkçı’dan bilgi aldı. Aile Hekimleri, Acil sağlık hizmetleri çalışanları, Aile hekimliği çalışanları ve göçmen sağlığında görevli sağlık çalışanları ile sohbet ederek, dilek ve temennilerini dinledi. Hastalara geçmiş olsun dileklerini sundu.

Vatandaşların hastaneye gelmeden önce randevu almaları ve randevularına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Hastane ve diğer sağlık kurumlarında sağlık hizmetinin aksamaması adına vatandaşlarımızın “MHRS” üzerinden randevu almalarını öneriyoruz ”dedi.

Kaynak: PHA
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Son Güncelleme: 26.10.2022 13:07
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