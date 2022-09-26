Kısas’ta aşure şenliği - Videolu Haber

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Kısas Kültürünü Yaşatma Derneği tarafından Kısas Mahallesinde Aşure şenliği düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Kısas Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Cuma Güleç ve çok sayıda davetlinin katıldığı aşure şenliğinde semah gösterisi düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şenliğe katılan motosiklet tutkunlarıyla da bir araya geldi.

Şanlıurfa’nın dostluğun ve kardeşliğin şehri olduğunu ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Kısas Kültürünü Yaşatma Derneğinde görev yapan gençlerimizi tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir etkinlik hazırlamışlar. Aşure’de çeşit çeşit bakliyatlar var. Bunlar birbirine zıt ama aynı kazanda kaynayınca farklı oluyor. Bunun içerisine sevgimizi, muhabbetimizi, kültürümüzü ve kardeşliğimizi koymuşuz. Hz. Ali, yiğitlikle özdeşleşmiş, eğer bir insan benim çocuğum yiğit olsun diyorsa, kahraman olsun diyorsa Hz. Ali’yi öğretecek. O onurun adı, zulme karşı dik duruşun adı, mazlumların can damarı, haksızlığa karşı koyan damarın ismidir Hz Ali, işte bu gün yine önemli bir gün ve Hz. Ali’yi bir defa daha yakından hatırlamış oluyoruz. Bir olursak, diri olursak ve iri olursak güçlü oluruz. Bir olursak, iri olursak ve diri olursak Şanlıurfa oluruz, kardeş oluruz Allah’ın izniyle. Şanlıurfa zaten hoşgörünün şehridir. Burası kardeşliğin, güzelliğin, peygamberler ve kadim şehirdir. Burası tarihin sıfır noktası ve en önemlisi birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve dostluğun şehridir"dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vali Salih Ayhan ile Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat vatandaşlara aşure ikram etti.

Kaynak: PHA

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