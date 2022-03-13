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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce Şanlıurfa’da

Şanlıurfa'da temaslarda bulunmak üzere gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, valiliği ziyaret etti.

13 Mart 2022 Pazar 14:39
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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce Şanlıurfa’da

Sabah saatlerinde havayoluyla Şanlıurfa’ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, GAP Havalimanında Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı tarafından karşılandı.
Karşılamanın ardından şehir merkezine geçen Muhterem İnce, bir kahvehaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet edip, sorun ve taleplerini dinledi.
Daha sonra Şanlıurfa Valiliği’ne geçen İnce, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Abdullah Erin tarafından makamda ağırlandı. Burada, bir değerlendirme toplantısı yapan Bakan Yardımcısı İnce’ye, ziyaretin anısına Vali Erin tarafından yağlıboya Şanlıurfa tablosu hediye edildi.
Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret edecek olan İnce, daha sonra Suruç ilçesine geçecek.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 13.03.2022 19:18
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