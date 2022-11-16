Harran Üniversitesi Hastanesinde personele diyabet semineri verildi

Personel eğitimlerini sürdüren Harran Üniversitesi Hastanesinde İç Hastalıkları Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Karaaslan tarafından diyabet konulu seminer verildi.

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Karaaslan seminerde diyabetin hangi hasarlara yol açtığından bahsederken, diyabete karşı hangi önlemler alınabileceğini aktardı.

Dr. Öğr. Üyesi Karaaslan şunları kaydetti:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de diyabet öngörülerin ötesinde artan ve durdurulamayan bir salgın halini almıştır. Vücuttaki organ sistemlerinin birçoğu diyabetin yol açtığı hasarlardan etkilenmektedir. İyi tedavi edilmemiş diyabetlilerde birçok organ harabiyeti ve sakatlıklar (körlük, ayak-bacak kesilmeleri, böbrek yetmezlikleri, inmeler, kalp krizleri vs.) ortaya çıkabilmektedir. Diyabetin bu şekilde bir sorunlar yumağına dönüşmesi kaçınılmaz bir kader değildir. İdeal bir şekilde tedavi edilmiş hastalarda, organ hasarlarının önlenmesi ve geciktirilmesi mümkün olabilmektedir.

Kan şekeri ne kadar iyi kontrol edilirse sorun yaşama riski o denli azalmaktadır. Bu nedenle diyabet hastalığı hakkında toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması çok önemlidir. Ayrıca diyabet teşhisi konulan hastalara ve ailelerine düzenli diyabet eğitimlerinin verilmesi ve diyabet hastalarının tedavisini üstlenecek ilgili doktorlara ve reçete edilmiş ilaçlara kolay ulaşabilmesi de sağlanmalıdır."

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Güzelçiçek seminer sonrası Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Karaaslan’a teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: PHA