Halfeti’de ‘Meyve Yemekleri’ festivali düzenlenecek

Halfeti ilçesinde 6. Meyve Yemekleri Festivali düzenlenecek. Halfeti Belediyesi, turizm alanında yaptığı çalışmalarla ilçeye rekor ziyaretçi sayısı sağlarken, ilçenin değerlerini de gün yüzüne çıkarmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçede Meyve Yemekleri Festivali’nin altıncısı düzenlenecek.

7 Mayıs’ta Yaban Meyveleri Toplama Yürüyüşü ile başlayacak olan etkinikler, meyve ağaçları dikimi ile devam edecek.

8 Mayıs’ta ise Jens Notroof ve Betül Çeçen ‘Meyve Mutfağının dünü ve bugünü’ sergi açılışı gerçekleştirilecek. Aynı gün Nevin Halıcı, Bayram Özrek, Ceyhun Uçuk, M. Fatih Kayıran Anadolu’nun Meyve Yemekleri Paneli’ni gerçekleştirecek. Festival Alanı Açılışında ise katılımcılara ekmek arası kara dutlu Şabut balığı ikram edilecek. Şanlı Gastronomi Eğitimciler Derneği Meyve Dekor Atölyeleri etkinliğinin de gerçekleştirileceği festivalde ünlü sanatçı Sevcan Orhan, Halfetililere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

Festivalin son günü olan 9 Mayıs’ta ise Ünlü Şeflerle Atölyeler etkinliğinde gerçekleşeceği festival, Dr. Laura Dietrich’in Meyveler ve Avcı Toplayıcı Mutfağı Söyleşisi ile son bulacak.

Kaynak: PHA