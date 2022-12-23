Boya kutusundaki uyuşturucuya 2 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele için operasyon gerçekleştirdi. Plakası açıklanmayan ve şüphe üzerine durdurulan bir aracın bagajında boya kutuları içerisinde gizlenmiş 4 paket halinde 3 Kilo 350 gram skunk maddesi ele geçirildi. Aracın içerisinde bulunan malzemelerle ilgili bağlantısı olan şüpheli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.