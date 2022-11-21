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Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı - Videolu Haber

Suriye'den yasadışı yollarla Şanlıurfa'da bombalı eylem yapmak üzere giren PKK/KCK terör örgütü şüphelisi polis tarafından yakalandı.

21 Kasım 2022 Pazartesi 19:07
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Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı - Videolu Haber

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylemlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışma kapsamında Suriye'nin El Arab Kobani kentinden yasadışı yollarla giriş yaptığı belirlenen ve Şanlıurfa'da bombalı eylem için gönderildiği öğrenilen şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulamasında şüphelinin bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli Bursa'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgulamaların ardından çıkartıldıkları mahkemece 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: PHA
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Son Güncelleme: 21.11.2022 20:34
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