Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı - Videolu Haber

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylemlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışma kapsamında Suriye'nin El Arab Kobani kentinden yasadışı yollarla giriş yaptığı belirlenen ve Şanlıurfa'da bombalı eylem için gönderildiği öğrenilen şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulamasında şüphelinin bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli Bursa'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgulamaların ardından çıkartıldıkları mahkemece 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: PHA

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