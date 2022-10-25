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Başkan Baydil’li ali baba mahallesini inceledi - Videolu Haber

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli sabah erken saatlerde gerçekleştirdiği saha gezileri kapsamında Alibaba Mahallesinde gezerek sorun ve çalışmaları inceledi.

25 Ekim 2022 Salı 15:16
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Başkan Baydil’li ali baba mahallesini inceledi - Videolu Haber

Sabahın erken saatlerinde mesaisine başlayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yaptığı saha gezileriyle sorunları ve talepleri yerinde inceliyor. Başkan Baydilli, başkan yardımcıları ve teknik ekibiyle birlikte belediyeden yürüyerek Ali Baba Mahallesine geçip sokak sokak gezdi.

Özellikle vatandaşlardan gelen talepler üzerinde lüzum görülen yerlerde inceleme yapan Başkan Baydilli ve ekibi sorunların hızlıca giderilmesi için istişarede bulundular.

Karaköprü’yü adım adım dolaştıklarını ve bunu rutin bir hale getirdiklerini söyleyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, sahada olmanın ve sorunları yerinde inceleyip vatandaşlarla birebir görüşmenin hizmet noktasında ufuk açıcı olduğuna dikkat çekti.

Başkan Baydilli şunları kaydetti: “Erken mesaiyle başladığımızı saha gezilerimizde gittiğimiz bölgelerdeki sorunları veya talepleri inceliyoruz. Ekibimizle birlikte durumu istişare edip çözüm için çalışma başlatıyoruz ve bunun takibini yaparak çözümün hızlanmasını sağlıyoruz. Bugün de belediyemizden çıkarak Alibaba Mahallemize doğru yürüdük ve burada sokak sokak gezerek hem sorunları hem de gerçekleştirdiğimiz çalışmaları inceledik. Yolda karşılaştığımız vatandaşlarımızla sohbet edip taleplerini dinledik.

Bizim tek gayemiz mahallelerimizin sorunlarını minimuma indirip daha güzel bir Karaköprü’yü vatandaşlarımıza sunmaktır. Bunun için arkadaşlarımızla birlikte erkenden kalkıp ilçemizin sorunlarıyla ilgilenmeye başlıyoruz.”

Başkan Baydilli alan gezilerinde esnaf ve yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet ederken, taleplerini dinleyip not aldı.

Kaynak: PHA
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Son Güncelleme: 26.10.2022 00:30
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