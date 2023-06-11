Şehrin gelişimine ve ekonomisine önemli katkının sağlandığı fuarlar sayesinde Şanlıurfa’nın tanıtımı da gerçekleştiriliyor.

Şanlıurfa Fuar Merkezinde düzenlenen Moda ve Alışveriş Fuarında Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının bünyesinde bulunan kadın destek merkezlerinde verilen eğitim ve kurslarda kadınlar tarafından üretilen el emeği göz nuru ürünler de sergiliyor.

11 Haziran’a kadar devam edecek olan Moda ve Alışveriş Festivalinde binlerce çeşit ürün Şanlıurfalıların beğenisine sunuldu. İçerisinde giyim, ayakkabı, çanta gibi ürünlerin yer aldığı festivale ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Festival Sorumlusu Türkan Erarslankılıç kadınların isteği ve firmaların talebi üzerine Şanlıurfa’da fuara katıldıklarını belirtti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine katkıları için teşekkür ederek herkesi Şanlıurfa Fuar Merkezine davet etti.

Fuar alanını dolduran Şanlıurfalı vatandaşlar ise Şanlıurfa’da böylesi fuarların olmasından son derece mutlu olduklarını kaydettiler.



Kaynak : PHA