Adıyaman’ın Samsat ilçesi Yarımbağ köy okulunda kütüphane oluşturuldu.

Gaziantep İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Gaziantep Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) Şubesi "Sayfa sayfa iyilik" projesi kapsamında üçüncü kütüphanesini Adıyaman’ın Samsat ilçesi Yarımbağ köyünde açtı.

2017 Adıyaman depreminde ağır hasar alan Yarımbağ köyü okulunda oluşturulan kütüphane ile Gaziantep’ten Samsat’a gönül bağı oluşturuldu. Öğrencilere kırtasiye, diş bakım seti ve satranç takımları da hediye edildi.

Kitaplık oluşturma ve öğrencilerle buluşma etkinliğine Samsat ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, Gaziantep İl Müftü Yardımcısı Hayriye Aydın, Gaziantep KAGEM Şube Müdürü Fazilet Kılıç, Kagem Proje Sorumlusu Ferah Aksoy, Yarımbağ Ortaokulu Müdürü Hanifi Yıldırım ve TDV gönüllüleri katıldı.

Konu ile ilgili olarak bir açıklamaya yapan Samsat ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, KAGEM’in iyiliğin hayatımıza egemen olması için ülkemizde ve uluslar arası arenada dini, sosyal ve kültürel alanlarda güzel hizmetler sunduğunu, bugün Yarımbağ köyü okulundaki öğrencilerin yüzlerinin gülmesine vesile olmakla da bunun bir kez daha görüldüğünü belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

iha