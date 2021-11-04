Üniversiteli gençler Samsat sokaklarını temizledi

Adıyaman Üniversitesi öğrencileri Samsat ilçesindeki cadde ve sokakları temizleyerek farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Adıyaman Gençlik Merkezi Müdürlüğünün lider ve gönüllü gençleri, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ile birlikte Samsat ilçesinin merkezi caddeleri ile bazı sokaklarındaki çöpleri topladı.

Belediye Başkanı Halil Fırat’tan ilçenin tarihi ve turistik yönü ile halen yürütülmekte olan çalışmalar hakkında bilgiler alan yaklaşık 30 civarındaki üniversiteli genç, Gençlik Liderleri Gazi Balcılar ve Cihan Yücetaş koordinesinde Samsat’ın cadde, ağaç dipleri ve halkın yoğun olduğu alanlarda çöpleri tek tek topladı.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, duyarlılık gösteren ve ilçedeki vatandaşlara örnek olan gençlere teşekkür etti.

Başkan Fırat, "Gençlerimiz ile birlikte sahaya inerek en güzel etkinliklerimizden biri olan çöp toplama faaliyetini gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın ve okul çıkışındaki öğrencilerimizin de bu duyarlılık karşısında çalışmalarımıza katılması bizleri daha da mutlu etti. Samsat ve çevremiz için ne yapsak azdır. Çevre duyarlılığını küçük yaşlarda çocuklarımıza aşılamamız gerekiyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

iha