Samsat’ta tütün alımları başladı

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, tütün üreticisini ziyaret ederek, çiftçilerin sorun ve sıkıntılarını dinledi. Ziyaret sırasında konuşan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, “İlçemizde Tarımı için çok büyük ekonomik değeri olan tütün alımları başladı. Her ne kadar global piyasalardan kaynaklı olarak fiyatın düşük olması çiftçimizi üzdüyse de rekoltenin yüksek olması umut verici. Çiftçierimizin ve üreticilerimizin her zaman yanlarından olacağımızı ifade etmek isterim” dedi.