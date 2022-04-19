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Samsat’ta şehit, gazi, öksüz ve yetim aileler iftarda buluştu

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde yaşayan şehit, gazi, öksüz ve yetim aileler verilen iftar programında buluştu.

19 Nisan 2022 Salı 12:15
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Samsat’ta şehit, gazi, öksüz ve yetim aileler iftarda buluştu

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde yaşayan şehit, gazi, öksüz ve yetim aileler verilen iftar programında buluştu.

Samsat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca organize edilen iftar programına Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Belediye Başkanı Halil Fırat, kamu kurum ve kuruluş amirleri, şehit ve gazi aileleri, öksüz ve yetimler ile bunların aileleri katıldı. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen programda her kurum amiri farklı ailelerle birlikte iftar açarak onların talep ve sıkıntılarını dinledi.

Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, bu vatan uğrunda gözlerini kırpmadan hayatlarında fedakarlık yapan veya bir şekilde yetim veya öksüz olarak hayatlarını sürdüren vatandaşların kendilerine emanet olduklarını belirterek, her zaman onlarında yanında olacaklarını söyledi.

Kaymakam Alemdaroğlu, “Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Hepimizi sevdiklerimizle beraber bayrama eriştirsin. Bugün gazi ve şehit aileleri ile öksüz ve yetim kardeşlerimizi aileleri ile birlikte misafir ederek, en güzel, en mutlu olduğumuz iftarda bir arada olduk. Onların sıkıntı ve taleplerini dinledik. Biliyoruz ki, bugün bu aziz vatanda rahat nefes alabiliyorsak bunu gazi ve şehitlerimize borçluyuz. Onların değerli aileleri ile bir şekilde anne veya babasını kaybetmiş öksüz ve yetimler hepimize emanettir. Onlar için ne yapsak azdır ve yapılması gereken ne varsa yapmanın gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 19.04.2022 14:31
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