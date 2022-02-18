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Samsat’ta ilkokul öğrencileri giydirildi

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde öğrenim gören bütün ilkokul öğrencilerine giyecek hediye edildi.

18 Şubat 2022 Cuma 11:03
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Samsat’ta ilkokul öğrencileri giydirildi

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde öğrenim gören bütün ilkokul öğrencilerine giyecek hediye edildi.

AK Parti Samsat Kadın Kolları Başkanlığınca, ilçede öğrenim gören bütün öğrencilere zengin fakir ayrımı yapılmaksızın çeşitli kıyafetler hediye edildi.

AK Parti Samsat Kadın Kolları Başkanı Zeliha Karakuş, bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Samsat Merkez İlkokulundaki giysi dağıtım çalışmalarına katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Zeliha Karakuş, yapılan giysi dağıtımını yardım olarak değil de, onları mutlu edecek birer hediye olarak verdiklerini söyledi.

Başkan Karakuş, "Çocuğun zengin fakiri olmaz. Fakir öğrencilerimize ayrıca ve gizli olarak yardım yapılması gerekir. Bir hediye verirken birine vermemek yanlış olur. Bunun için bütün öğrencilerimize üçer parçadan oluşan hediye paketleri verdik. Onların gözlerindeki pırıltı, mutluluk bizleri de mutlu etti. Bu vesile ile çocuklarımız ile bir araya gelmiş olduk. Bu tür sosyal çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 18.02.2022 12:22
Anahtar Kelimeler:
Adıyamanın Samsat Ilçesi
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