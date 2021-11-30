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Samsat’ta 60 bin adet nar fidanı dağıtıldı

Meyvecilik alanında üretim desenini her geçen gün zenginleştiren ve Türkiye’nin nar üretiminde önemli bir yere sahip olan Samsat ilçesinde çiftçilere 60 bin adet nar fidesi dağıtıldı.

30 Kasım 2021 Salı 09:14
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Samsat’ta 60 bin adet nar fidanı dağıtıldı

Meyvecilik alanında üretim desenini her geçen gün zenginleştiren ve Türkiye’nin nar üretiminde önemli bir yere sahip olan Samsat ilçesinde çiftçilere 60 bin adet nar fidesi dağıtıldı.

Samsat ilçesinde arpa ve buğday başta olmak üzere klasik tarım yapılan arazilerin çoğu devlet tarafından verilen desteklerle meyveciliğe dönüştürülüyor. Çiftçilere verilen desteklerle ilçede ürün deseninden, üretim biçimine kadar ciddi bir değişim yaşanıyor.

Çiftçilerin gelirini artırmak ve kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla Adıyaman Valiliği’nce Meyvecilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Projesi kapsamında, İl Özel İdaresinin desteği ile Samsatlı çiftçilere 60 bin adet nar fidanı dağıtıldı.

Her geçen yıl biraz daha üretimi artırılarak Samsat ilçesinin tarımı başta olmak üzere sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sağlayan nar üretimi ilçenin geleneksel tarım algısını da değiştiriyor.

Nar fidanı dağıtım töreninde konuşan Milletvekili Halil İbrahim Fırat, Adıyaman’da devam eden mevcut sulama projelerinin tamamen hayata geçirilmesi ile birlikte Samsat ilçesi başta olmak üzere üretim deseninde büyük değişikliklerin olacağını ve çiftçinin gelirinin artacağını ifade etti.

Samsat’ın her geçen gün geliştiğini ve üretim deseninin sürekli zenginleşerek değiştiğini belirten TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise, “Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Samsat ilçesinde çok önemli yatırımlar yapıldı. 2017 yılı Mart ayında meydana gelen deprem sonrası Samsat ilçemizin yaraları hızlı bir şekilde sarılarak yeniden inşa edildi. Samsatlı kardeşlerimize hizmet etmekten büyük bir keyif alıyorum. Çünkü sürekli dua ve desteklerini yanımızda gördük. Samsat ilçemize bugüne kadar yapılması gereken ne varsa emin olun yapıyoruz. Samsat 2023 yılında yepyeni bir şehir olarak bölgenin parlayan yıldızı olacaktır. Bugünde çiftçilerimizin gelirini artırmak amacıyla İl Özel İdaremizin desteği ile çiftçilerimize bu yıl içerisinde 275 bin nar fidesi dağıtacağız. Sadece Samsat’a 60 bin adet nar fidesi dağıtacağız. Dağıtacağımız fidanlarla birlikte Samsat’ın nar alanında merkez üs haline geleceğine inanıyorum” dedi.

Son yıllarda Adıyaman’da meyvecilik alanında çok ciddi gelişmelerin yaşandığını belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Çiftçilerimizin gelirinin artırılması amacıyla İl Özel İdaremizin desteği ile ilimizde ve ilçelerimizde meyveciliği yaygınlaştırma çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda ilimiz genelinde çiftçilerimize 275 bin adet nar fidanı dağıtacağız. Geçen yıl dağıttığımız fidanlarla birlikte bunların nerdeyse 100 bin adetini Samsat’a dağıttık. Geçen yıl 3.500 ekili nar alanımız varken bu yıl dağıttığımız fidanlarla birlikte bu sayı iki katına çıkmış oluyor. Devam eden sulama projelerimizden Koçali Barajı bittiğinde bu bereketli topraklarda belki de yılda 2 veya 3 ürün alacak çiftçilerimiz. Meyveciliği Geliştirme Projemizi destekleyen başta milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen İl Genel Meclisi Başkanımıza, İl Genel Meclis Üyelerimize, İl Özel İdare Genel Sekreterimize, İl Tarım ve Orman Müdürümüze, İlçe Kaymakamımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, nar fidanlarının çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından çiftçilere Nar fidanı dağıtımı yapıldı. Samsat ilçe merkezinde düzenlenen fidan dağıtım törenine Vali Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekili Halil İbrahim Fırat, Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 30.11.2021 10:29
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