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Samsat’ta 54 afet konutu kura ile teslim edildi

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde 54 Afet konutu hak sahiplerine kura ile teslim edildi.

20 Kasım 2022 Pazar 15:20
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Samsat’ta 54 afet konutu kura ile teslim edildi

2017 ve 2018 yılında meydana gelen depremin ardından TOKİ tarafından yapılan Samsat ilçesine bağlı Yarımbağ Köyündeki 54 adet Afet konutunu hak sahiplerine kura ile teslim edildi.
Kura çekimine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, kurum müdürleri vatandaşlar katıldı.Kura sonrası açıklamalarda bulunan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar,”2017-2018 yılında meydana gelen depremden dolayı Samsat ilçemizde bir çok ev hasar görmüştü. Bugün 54 adet Afet konutunu kura ile sahiplerine teslim edildi. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun diliyorum” dedi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 20.11.2022 19:41
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