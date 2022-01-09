Samsat’ta 2. Etap Afet konutları hak sahiplerine teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın öncülüğünde TOKİ tarafından Samsat ilçe merkezinde yapımı tamamlanan 2. Etap 149 adet konut, gerçekleştirilen kura töreniyle hak sahiplerine teslim edildi.

Samsat Afet konutları teslim törenine Vali Mahmut Çuhadar, Samsat Kaymakamı, Aziz Oğuz Alemdaroğlu, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ, TOKİ Yetkilileri ve hak sahibi vatandaşlar katıldı.

1 ve 2 katlı olarak inşa edilen deprem konutlarının ilçeyi modern bir görünüme kavuşturarak, Samsat’a ayrı bir güzellik kattığını belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Samsatlı kardeşlerimiz yaşanan deprem dolayısıyla zorlu bir süreç yaşadı ve sonunda böyle güzel ve depreme dayanıklı evlere sahip oldu. Yıkılan evlerin yerine devletimiz sağ olsun güvenli ve güzel evler inşa etti. Samsatlı kardeşlerim artık bu güzel evlerde huzurlu ve mutlu bir yaşam sürecek inşallah. Bugün yapımı tamamlanan 149 adet konutumuzun teslimini gerçekleştirirken, bir yandan da Samsat ilçemizde kırsalda ve köylerimizde hak sahibi vatandaşlarımız için konut inşaatlarımızı seri bir şekilde sürdürüyoruz. Samsat, inşa edilen bu güzel evlerle birlikte artık ilimizin en güzel ilçelerinden biri. Amacımız, Samsat’ı daha da güzel hale getirecek, sağlam konutları ve yaşam alanlarıyla birlikte daha güvenli konutlarda oturmasını sağlamak. İlçemize bu güzel hizmetleri kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanlarımıza, Sayın Milletvekillerimize, TOKİ yetkililerine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, bugün çekilen kurayla evleri belirlenen vatandaşlarımızın yeni konutlarının hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından deprem konutlarının hayırlı olmasını dileyen Vali Mahmut Çuhadar, vatandaşlara yeni evlerinin anahtarını teslim etti.

Kaynak: PHA