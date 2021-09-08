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Samsat’ın girişine beton asfalt yapılıyor

Adıyaman’ın Samsat ilçesi girişindeki bölünmüş yolda beton asfalt çalışması başlatıldı.

08 Eylül 2021 Çarşamba 14:52
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Samsat’ın girişine beton asfalt yapılıyor

Adıyaman’ın Samsat ilçesi girişindeki bölünmüş yolda beton asfalt çalışması başlatıldı.

Örentaş mahallesi ile başlayıp yeni konutlara kadar uzanan, Samsat ilçesinde çevre yolu konumundaki bölünmüş yol 10 santim kalınlığında beton asfalt ile kaplanıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, şehir içi yol yapımına hız verilmişken, ilçe girişindeki yolun da beton asfalt ile kaplanmasının büyük bir sıkıntının çözülmesine vesile olacağını söyledi.

Başkan Fırat, "Göreve geldiğimiz günden beri Samsatlı hemşerilerimizin refah, huzur ve mutluluğu için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Biz memleketimize hizmet etmeyi ibadet sayıyoruz. Şehir içi yollarımızı parke taşı ile döşerken, giriş yolumuzu ise 10 santim kalınlığında beton asfalt kaplatıyoruz. Bununla birlikte refüj düzenlemesi yaparak ilçemizin girişine bir düzen ve ferahlık getireceğiz. İlçemize ilk kez gelen vatandaşlarımız önce dev Türk Bayrağımızı görecek, hoş geldiniz tabelamız ile karşılaşacak ve güzel bir yolda giriş yapacaktır. İlk intiba olumlu olacak ve şehir merkezine girdiğinde yanılmadığını görecektir. İnşallah çalışmalarımız bunlarla sınırlı kalmayacak. Dev projelerimiz ile halkımıza hizmet etmeye hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 08.09.2021 15:32
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