Nar hasadı bu sezon çiftçinin yüzünü güldürdü

Nar hasadında rekoltenin beklentinin üzerinde gerçekleşmesi çiftçilerin yüzünü güldürürken, Adıyaman’ın ‘Hicaz Narı’ vatandaşların tercihleri arasında başı çekiyor.

Samsat’ın Göltarla Köyünde başlayan nar hasadına, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Halil İbrahim Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas katıldı.

Vali Mahmut Çuhadar ve Adıyaman Milletvekilleri, üretici Ömer Taşkın ve Necmettin Albayrak’ın bahçesini ve soğuk hava deposunu gezdi.

Eline makas alarak çalışanlarla birlikte nar toplayan Vali Çuhadar ve milletvekilleri, son yıllarda alternatif ürün olarak yetiştirilen narların Adıyaman’da üretim desenine ayrı bir güzellik kattığını söylediler.

“Nar üretimi geleneksel tarım algısını değiştirdi”

Her geçen yıl biraz daha üretimi artırılarak, Samsat ilçesinin tarımı başta olmak üzere sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sağlayan nar üretiminin ilçenin geleneksel tarım algısını da değiştirdiğini belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Adıyaman 13 bin dekar üretim alanı ve yıllık 15 bin ton nar üretimi ile Türkiye’de 9. sırada yer almaktadır. Son yıllarda Adıyaman’da meyvecilik alanında çok ciddi gelişmeler yaşanmaktadır. Hayata geçirilen tarımsal projelerle birlikte ürün deseninde önemli değişikliklere gidilmiş Adıyaman çiftçisi ekonomik getirisi daha yüksek ürünlere yönelmiş ve bunda da başarı sağlandığı görülmüştür. Bu yılda çiftçilerimize 50 bin adet Nar fidanı dağıtarak, üretimi daha da artırmayı hedefliyoruz. Adıyaman’da bu yıl hasat çok bereketli geçiyor. Tüm üreticilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.