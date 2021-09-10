Kadınlar, Halk Eğitim Merkezinde meslek sahibi oluyor

İl Milli Eğitim Müdürü Gönen, yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde görmek ve varsa sorunları tespit etmek ve çözüm getirmek için Samsat İlçesini ziyaret etti.

Askerlik Şube Başkanı Garnizon Komutanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın'la birlikte, Samsat Halk Eğitim Merkezini ziyaret eden Gönen, merkezde yer alan sanat ve tasarım, mozaik ve heykel atölyelerinde kursiyerler tarafından yapılan ürünleri inceledi.

Merkezde yürütülen eğitim faaliyetleri ve düzenlenen kurslar hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın'dan bilgiler alan Hakan Gönen, kursiyerleri tebrik ederek onlarla bir süre sohbet etti.

Ziyaretler sırasında açıklama yapan Gönen, “Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan bu kurslara özellikle kadınlarımızın büyük bir istekle katılıyor. Büyük emek ve sabırla ürettikleri el işi ürünler ile kadınlarımızın hem meslek öğreniyor, hem sosyalleşiyor, hem de aile ekonomilerine katkıda bulunuyor. Ciddi bir el emeği ve göz nuruyla ortaya çıkarılan bu ürünlerin iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Burada kursiyer ve öğreticileri kutluyorum” dedi.