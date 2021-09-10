banner186
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 30°
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1438.72
ALTIN
487.21
DOLAR
8.4620
STERLİN
11.7234
EURO
10.0149

Kadınlar, Halk Eğitim Merkezinde meslek sahibi oluyor

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Samsat Halk Eğitim Merkezinde incelemelerde bulunarak, “Kadınlarımızın hem meslek öğreniyor, hem aile ekonomilerine katkıda bulunuyor” dedi.

10 Eylül 2021 Cuma 15:28
1 Okunma
Kadınlar, Halk Eğitim Merkezinde meslek sahibi oluyor

İl Milli Eğitim Müdürü Gönen, yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde görmek ve varsa sorunları tespit etmek ve çözüm getirmek için Samsat İlçesini ziyaret etti.

Askerlik Şube Başkanı Garnizon Komutanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın'la birlikte, Samsat Halk Eğitim Merkezini ziyaret eden Gönen, merkezde yer alan sanat ve tasarım, mozaik ve heykel atölyelerinde kursiyerler tarafından yapılan ürünleri inceledi.

Merkezde yürütülen eğitim faaliyetleri ve düzenlenen kurslar hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın'dan bilgiler alan Hakan Gönen, kursiyerleri tebrik ederek onlarla bir süre sohbet etti.

Ziyaretler sırasında açıklama yapan Gönen, “Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan bu kurslara özellikle kadınlarımızın büyük bir istekle katılıyor. Büyük emek ve sabırla ürettikleri el işi ürünler ile kadınlarımızın hem meslek öğreniyor, hem sosyalleşiyor, hem de aile ekonomilerine katkıda bulunuyor. Ciddi bir el emeği ve göz nuruyla ortaya çıkarılan bu ürünlerin iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Burada kursiyer ve öğreticileri kutluyorum” dedi.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İl Genel Meclis Başkanı Samsat’taki çalışmaları yerinde inceledi
İl Genel Meclis Başkanı Samsat’taki çalışmaları yerinde inceledi
Samsat’ın girişine beton asfalt yapılıyor
Samsat’ın girişine beton asfalt yapılıyor
Gençlerin ilgi odağı kitap kafenin açılışı yapıldı
Gençlerin ilgi odağı kitap kafenin açılışı yapıldı
Samsat’ta güneş enerjisi ile tarımsal sulama yapılıyor
Samsat’ta güneş enerjisi ile tarımsal sulama yapılıyor
Başkan Aydın: Samsat için hayal edilemeyenleri yapıyoruz
Başkan Aydın: Samsat için hayal edilemeyenleri yapıyoruz
Samsat’ta tarih mozaiklerle yeniden canlanıyor
Samsat’ta tarih mozaiklerle yeniden canlanıyor
Samsat’ta evlenmek artık daha kolay olacak
Samsat’ta evlenmek artık daha kolay olacak
Adıyaman’da 300 sülün doğaya bırakıldı
Adıyaman’da 300 sülün doğaya bırakıldı
Samsat’a hayvan pazarı kazandırılıyor
Samsat’a hayvan pazarı kazandırılıyor
Samsat’tın köylerinde kalıcı konutlar yapılıyor
Samsat’tın köylerinde kalıcı konutlar yapılıyor
Samsat Jandarma Komutanı başarı belgesi ile uğurlandı
Samsat Jandarma Komutanı başarı belgesi ile uğurlandı
Samsat ilçesinde şehir içi yollar kilitli parke taşı ile döşeniyor
Samsat ilçesinde şehir içi yollar kilitli parke taşı ile döşeniyor
Samsat’ta bayram taplaması yapımına başlandı
Samsat’ta bayram taplaması yapımına başlandı
Samsat’ta dev Türk Bayrağı göndere çekildi
Samsat’ta dev Türk Bayrağı göndere çekildi
Samsat’ta 15 Temmuz programı mevlit ve şehitlik ziyareti ile başladı
Samsat’ta 15 Temmuz programı mevlit ve şehitlik ziyareti ile başladı
Samsat’ta yüzme havuzu hizmete girdi
Samsat’ta yüzme havuzu hizmete girdi
Samsat’ta spor yatırımları
Samsat’ta spor yatırımları
Milli eğitim müdürleri istişare toplantısı düzenlendi
Milli eğitim müdürleri istişare toplantısı düzenlendi
Mezopotamya Dağcılar Kulübü Samsat’a hayran kaldı
Mezopotamya Dağcılar Kulübü Samsat’a hayran kaldı
Samsat’ta modern tekniklerle yem bitkileri üretiliyor
Samsat’ta modern tekniklerle yem bitkileri üretiliyor
Sahabe tanıtımına Halk Eğitim Müdürlüğünden destek
Sahabe tanıtımına Halk Eğitim Müdürlüğünden destek
Samsat’ta tütün ekimleri başladı
Samsat’ta tütün ekimleri başladı
Samsatlı kadınlara sağlıklı beslenme eğitimi verildi
Samsatlı kadınlara sağlıklı beslenme eğitimi verildi
Samsat’ta tarımsal eğitimler başlıyor
Samsat’ta tarımsal eğitimler başlıyor
Samsat Müftüsü Yusuf Türk oldu
Samsat Müftüsü Yusuf Türk oldu
Samsatlı kadınlar el sanatlarında iddialı
Samsatlı kadınlar el sanatlarında iddialı
Yaşlı ve engellilerin evleri pırıl pırıl
Yaşlı ve engellilerin evleri pırıl pırıl
Vali Çuhadar Samsat’ta incelemede bulundu
Vali Çuhadar Samsat’ta incelemede bulundu
Samsat’ta açık havada toplantı yapıldı
Samsat’ta açık havada toplantı yapıldı
Samsat’ta semt pazarı kuruldu
Samsat’ta semt pazarı kuruldu

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim