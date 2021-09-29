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İstanbul’dan Adıyaman’daki köy çocuklarına hediyeler gönderildi.

Adıyaman’ın Samsat ilçesi Taşkuyu köyündeki ilkokul öğrencilerine çeşitli hediyeler dağıtıldı.

29 Eylül 2021 Çarşamba 13:43
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İstanbul’dan Adıyaman’daki köy çocuklarına hediyeler gönderildi.

Adıyaman’ın Samsat ilçesi Taşkuyu köyündeki ilkokul öğrencilerine çeşitli hediyeler dağıtıldı.

İstanbul’da yaşayan Adıyamanlıların bir araya gelerek kurduğu Çağdaş Adıyamanlılar Derneği ve Çağdaş Adıyamanlılar Dayanışma Platformu (ÇADAP) tarafından Samsat ilçesi Taşkuyu köyündeki öğrencilere oyuncak ve kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyeler dağıtıldı.

Daha önce oluşturulan kütüphanenin yeniden düzenlenmesi ve kitap ilave edilmesi nedeni ile bir açılış programı da düzenlendi. Açılışı köy çocuklarının yaptığı programa Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, ÇADAP Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Levent Binzet ve yönetin kurulu üyeleri, Köy Muhtarı Hacı Avcı, okul idaresi, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

ÇADAP Başkanı Aziz Levent Binzet, "Doyduğumuz yerden doğduğumuz yere" sloganı ile yola çıktıklarını, bu misyon ile yürütülen çalışmalar kapsamında Adıyaman’da öğrencilerle birlikte olmaktan, onlarla bu sevinci paylaşmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, ÇADAP tarafından oluşturulan kütüphane ve öğrencilere dağıtan hediyelerden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu ise yaptığı açıklamada, eğitimin kendileri için en öncelikli konular arasında bulunduğunu, bu nedenle eğitime ve öğrencilere yapılan her türlü faaliyeti desteklediklerini ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi için katkı sunan bütün herkese teşekkür ettiklerini kaydetti.

Program sonunda, Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitime yaptıkları katkılardan dolayı ÇADAP İl Temsilcisi Kader Onuk ve İhlas Haber Ajansı (İHA) Samsat Muhabiri Fahrettin Çelik’e plaket ve teşekkür belgeleri verildi.

Kaynak: iha
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İstanbuldan Adıyamandaki Köy çocuklarına Hediyeler Gönderildi.
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