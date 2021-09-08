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İl Genel Meclis Başkanı Samsat’taki çalışmaları yerinde inceledi

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan Samsat ilçesini ziyaret ederek, ilçeye bağlı köylerdeki çalışmaları yerinde inceledi.

08 Eylül 2021 Çarşamba 14:55
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İl Genel Meclis Başkanı Samsat’taki çalışmaları yerinde inceledi

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan Samsat ilçesini ziyaret ederek, ilçeye bağlı köylerdeki çalışmaları yerinde inceledi.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Samsat Genel Meclisi Üyeleri Osman Deniz ve Ümit Tuncer ile birlikte Samsat ilçesini ziyaret ederek Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, AK Parti Samsat İlçe Başkanı Hasan Erdem ve Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu’nu makamında ziyaret ederek Samsat’a bağlı köylerdeki hizmetler ve yapılacak diğer hizmetler hakkında istişarelerde bulundu.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve beraberindekiler ilçeye kazandırılan Lavanta Bahçesi ve Belediyenin Sosyal tesisleri ile Samsat’a bağlı köylerde İl Özel İdaresi tarafından yapılan yol bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceleyerek, köy muhtarları ile bir araya geldiler.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamasında, Samsat ilçesindeki 16 köy ve bağlılarında 86 kilometre 1. derecede ve 20 kilometre ikinci derece olmak üzere toplam 106 kilometre yol ağı bulunduğunu ve bütün bu yolların tamamının asfalt olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Bugün Samsat ilçemizi ziyaret ettik. Belediye Başkanımız Halil Fırat, İlçe Başkanımız Hasan Erdem ve İlçe Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu ile Meclis Üyelerimiz Osman Deniz ve Ümit Tuncer’e çok teşekkür ediyorum. İlçede yürütülen çalışmaları yerinde inceledik ve eksiklerimizi görme imkanı bulduk. Yollarımız İl Özel İdaremiz tarafından her yıl düzenli olarak yama yapılmakta ve ihtiyaç duyulan yerlerde yeniden asfaltlanmaktadır. Köylerimizde çöp toplama uygulaması düzenli bir biçimde devam etmektedir. İlkbaharın başlangıcında köylerimizde haşere ile mücadele kapsamında başlayan ilaçlama çalışmaları, sonbahar mevsiminin sonuna kadar devam etmektedir. Samsat ilçemize bağlı köylerimizde altyapı hizmeti düzenli bir şekilde sunulmaktadır. Köy içi yollarımız kilitli parke taşı ile döşenmektedir. 2021 yılının sonuna doğru Samsat ilçemizin köylerinde köy içi kilitli parkedeki hedefimiz 130 bin metrekare olarak belirlemiştir. Recep grubu içme suyu projesi ile bazı köylerimize cazibeli içme suyu hizmeti sunulmaktadır. Recep Gürün içme suyu ana hattı çok eski olduğundan Milletvekilimiz Ahmet Aydın’ın girişimleriyle kısa sürede hattımız yenilenecektir. Köylerimizin çoğunda taziye evlerimiz bulunmaktadır. Geriye kalan diğer köylerimizi de tamamlamayı hedefliyoruz. Samsat’ımız için var gücümüzle hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştur.

Kaynak: iha
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