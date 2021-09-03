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Gençlerin ilgi odağı kitap kafenin açılışı yapıldı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde kısa sürede gençlerin ilgi odağı haline gelen kitap kafenin açılışı yapıldı.

03 Eylül 2021 Cuma 14:16
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Gençlerin ilgi odağı kitap kafenin açılışı yapıldı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde kısa sürede gençlerin ilgi odağı haline gelen kitap kafenin açılışı yapıldı.

Samsat Sahabe Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (Sahabe-Der) tarafından hazırlanan, 2020 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığınca finanse edilen Samsat Kitap Kafenin açılışı Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Belediye Başkanı Halil Fırat, AK Parti Başkanı Hasan Erdem, kamu kurum ve kuruluş amir ve çalışanları ile vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Samsat Belediye Başkanlığından protokolle alınan binanın tadilatı yapıldı. Tefrişat ve demirbaşları alınarak, iki ayrı kitaplık oluşturuldu. Derslik, mutfak ve sohbet odalarının yanı sıra masa tenisi ve langırt konuldu. Samsat ilçe Müftülüğünce iki kişi görevlendirildi. Kitap kafenin bir gençlik merkezi işlevi göreceği, bütün vatandaşlara açık olacağı ve çok yönlü olarak faaliyet göstereceği belirtildi.

Açılış töreninde bir açıklama yapan Samsat ilçe Müftüsü Yusuf Türk, gençlerin fiziksel ve ruhsal bakımından gelişimine çok önem verdiklerini, ilçe müftülüğü olarak bu güzel projenin yürütülmesi için her türlü desteği sunacaklarını ifade etti.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ise yaptığı konuşmasında, Samsat ilçesinin artık depremle, dezavantajlılıkla anılmayacağını, ilçeyi yeniden imar ettiklerini ve pırıt pırıl gençlerin yetiştirildiğini söyledi.

Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Samsat ilçesine kazandırılan bu tesiste gençlerin ders çalışabilecekleri gibi kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetleri de yapabileceklerini belirterek emeği geçen, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Samsat Belediyesi, Dernek Başkanı Abdullah Erdem, Proje Koordinatörü Haşim Uçar ve diğer emeği geçen bütün herkese teşekkür etti.

Proje kapsamında açılan futbol kursu öğrencileri arasında düzenlenen futbol turnuvasında dereceye giren takımlara kupaları ve katılımcı çocuklara madalyaları verilerek, misafirlere tatlı ikramı ile program sona erdi.

Kaynak: iha
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