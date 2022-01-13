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Başkan Fırat’tan üniversite öğrencilerine yeni yıl sürprizi

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde üniversiteyi kazanıp kayıt yaptıran bütün öğrencilere belediye tarafından eğitim yardımı yapıldı.

13 Ocak 2022 Perşembe 09:06
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Başkan Fırat’tan üniversite öğrencilerine yeni yıl sürprizi

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde üniversiteyi kazanıp kayıt yaptıran bütün öğrencilere belediye tarafından eğitim yardımı yapıldı.

Samsat Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine verilecek olan karşılıksız yardım bedeli olan bin 71 liranın ilk taksiti olan 571 lira öğrencilerin hesaplarına yatırıldı. Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, yardımların hesaba yatırılmasından sonra tüm öğrencileri tek tek arayarak yeni yıllarını kutladı.

Samsat Belediye Meclisi almış olduğu karar doğrultusunda Samsat’ta ikamet eden ve hangi sınıf veya bölümü okuyor olursa olsun bütün yükseköğretim öğrencilerine bin 71 lira eğitim yardım yapılıyor. Bunun birinci taksiti olan 571 lirası öğrencilerin hesaplarına yatırıldı. İkinci taksit olan 500 lira ise Nisan ayında yatırılacak.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, öğrencilere maddi anlamda bir rahatlama sağlamaya çalışırken, belirlenen rakam ve takvim ile öğrencilere manevi anlamda da mesaj vermek istediklerini ifade etti.

Başkan Fırat, "Sosyal belediyecilik alanında öncü olan Samsat Belediyesi olarak yine örnek teşkil edecek bir ilke imza atıyoruz. Öğrencilerimize bin 71 lira eğitim yardımı yapıyoruz. Bununla gençlerimize Selçuklu Hükümdarı Sultan Muhammed Alparslan’ın, Türklere Anadolu’nun kapılarını açtığı 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi’ni hatırlatmış oluyoruz. İlk taksit olan 571 rakamı ise Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed’in doğum tarihini hatırlatıyoruz. İkinci taksitin yatırılacak olan Nisan ayını seçmemizin nedeni ise bu yıl ‘Hz. Peygamber ve Güven Toplumu’ ana teması olarak kutlanacak olan Kutlu Doğum Haftası’dır. Gençlerimizin önce kendilerine, sonra bizlere güven duymaları için yaklaşık 200 kişi olan bütün öğrencilerimizi tek tek telefonla aradım. Kendilerinin varsa sıkıntıları, ihtiyaçları ve temennilerini dinledim. Bütün öğrencilerimize telefon numaramı vererek günün 24 saatinde arayabileceklerini hatırlattım. Çünkü bu gençler bizim geleceğimizdir. Onlar için ne yapsak azdır. Bundan sonra da çocuklarımıza, gençlerimize yapılabilecek her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 13.01.2022 11:18
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