EYT düzenlemesi kapsamında çiftçiler üzerindeki farklılık giderilmesi gerektiğini ifade eden Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan,"Yerine göre sabah erkende başlayıp gecenin geç saatine kadar insanlarımızın aç kalmaması için çalışan, sosyal güvenlik şemsiyesi altında olmasına rağmen bu güne kadar norm birliği sağlanamadığı için bu EYT’den çiftçimiz yararlanamıyor. Çiftçi 9 bin iş gününde, SSK’lılar 7200 iş gününde emekli olduğu için 5 bin gün sigortalı olan vatandaş emekli oluyor yine aynı şekilde bayanlar yararlanıyor. Ama çiftçi Tarım Bağ-kuru olduğu zaman 9 bin günde oluyor. Aradaki prim gün sayısı çok önemli. Bu norm birliğinin yapılmasının en önemli görevi aynı şemsiye altında, ayrım yapılmadan sosyal devlet ilkelerine göre aynı haktan çiftçimiz yararlanmalı. Yani İşçiler 5 bin prim günü ile emekli olacakken, çiftçimiz 9 bin prim günü ile emekli olabilecek. Emeklilik için gereken prim gün sayılarındaki farklılık Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı. EYT düzenlemesi kapsamında bu farklılık mutlaka devletimiz tarafından ortadan kaldırılmalıdır." Şeklinde konuştu.

"İşçiler 5 bin günde, çiftçi ise 9 bin günde emekli oluyor"

EYT düzenlemesi kapsamında bu farklılık mutlaka ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyen Şahan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sosyal güvenlikte norm ve standart birliğini sağlamak için 2008 yılında yürürlüğe giren sosyal güvenlik reformu ile emeklilik şartlarındaki farklılık giderilemedi. Norm ve standart birliğinin sağlanması için emeklilik şartlarının eşitlenmesi gerek. İşçiler 5000 gün ile emekli olacakken, çiftçi yine 9000 bin gün ile emekli olabilecektir. EYT düzenlemesi kapsamında bu farklılık mutlaka ortadan kaldırılmalı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan çiftçimizin mağduriyetinin çözülmesi ile ilgili destek bekliyoruz."

