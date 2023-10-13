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Eyleme katılan STK’lar adına ortak açıklama yapan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Hukuk Sekreteri Uzm. Dr. Çağlar Özen “Sağlıkta şiddet olayına tahammülümüz yok, umarız gerekli yasaları çıkarırsınız. Aksi takdirde ülke nitelikli sağlık hizmetinden yoksun kalacak” uyarısında bulundu.



Sağlık çalışanlarına yönelik artarak devam eden şiddete karşı 6 Ekim’den bu yana iş bırakarak seslerini duyurmaya çalışan sağlık çalışanları, eylemin 4. gününde Mersin’de yaptıkları ortak açıklamada, bakanlığı ve ilgili kurumları bir kez daha göreve davet etti ve güvenli çalışma ortamı sağlanıncaya kadar eylemlerinin devam edeceğini duyurdu.

Eyleme katılan STK’lar ve meslek örgütleri adına Mersin Toros Devlet Hastanesi önünde ortak bir basın açıklaması yapan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Hukuk Sekreteri Uzm. Dr. Çağlar Özen “Sağlıkta tek bir şiddet olayına dahi tahammülümüz yok, umarız gerekli yasaları çıkarırsınız. Aksi taktirde ülke nitelikli sağlık hizmetinden yoksun kalacak” uyarısında bulundu.

Konuşmasına geçen hafta yaşanan şiddet olaylarını hatırlatarak başlayan Uzm. Dr. Çağlar Özen “Bir aile hekiminin omuzu kırıldı, bir aile hekimi darp edildikten sonra kalp krizi geçirdi, 3 aile hekimi aynı iş yerinde aynı anda öldüresiye dövüldü. Hayati tehlike oluşturacak şekilde darp edildi. Bir hemşirenin burnu kırıldı, kafa travması geçirdi. Bir veteriner hekim ve stajyerleri darp edildi, stajyerlerden biri kalp krizi geçirdi. Hastanelerde defalarca silahlar patladı, şifa dağıtan kurumlarda silahlı çatışmalar yaşandı. Sağlık çalışanları yaralandı, hayatını kaybetti. Daha niceleri yaşandı, yaşanıyor ve ne yazık ki yaşanacak. Çünkü ilgili bakanlıklar gerekli önlemleri almıyor ve bu terörü bu şiddeti önlemek için hiçbir şey yapmıyor.” dedi.

Sağlıkta şiddetin gerçek karşılığının kanun koyucular ve hukuk tarafından verilmesini talep eden Uzm. Dr. Çağlar Özen “Bizler bu ülkenin nitelikli yetişmiş insanlarıyız. Haklarımızı, bu çalışma koşullarını hak etmediğimizi, saygıyı hak ettiğimizi biliyoruz. O yüzden tüm bu olup bitenlere öfkeliyiz, isyan ediyor ve tepki veriyoruz. Tek bir sağlıkta şiddet olayına daha tahammülümüz yok. Umarız bunu görürsünüz ve gerekli yasaları çıkarıp önlemleri alırsınız. Aksi takdirde kopuşlar nedeniyle ülkenin nitelikli sağlık hizmetinden yoksun kalacağını öngörebilirsiniz. Can güvenliğinin olmadığı yerde kimse çalışmak istemez, gider. Bunun önüne geçmek için vatandaş hekime gereken saygıyı gösterecek, bakanlıklar ve yargı şiddet uygulayana gereğini yapacak, can güvenliğimiz sağlanacak ki biz de işimizi en iyi şekilde yapabilelim” diye konuştu.

Vatandaşların, iki dakikada bir muayene dayatması nedeniyle derdini anlatamadığını ve randevu bulamadığını anlatan Uzm. Dr. Çağlar Özen, oy uğruna siyasetçiler tarafından yanlış yönlendirilen vatandaşların usulsüz istekte bulunmayı kendilerinde hak gördüğünü, istekleri reddedildiği zaman da şiddeti sağlık çalışanlarına yönlendirdiğini söyledi.