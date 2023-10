Tahmini Okuma Süresi: dakika

Aile Hekimleri Federasyonu (AHEF), HEKİMSEN, Birlik ve Dayanışma Sendikası ile AHESEN bugün itibariyle (9 Ekim) tüm Türkiye'de iş bırakma kararı aldıklarını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından olayları kınayarak, olayların takipçisi olduklarını, suçluların en ağır cezayı almaları için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Konuyla ilgili tarafımıza açıklama yapan Adıyaman Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr Mehmet Sucu, "Ülkemizin en büyük problemlerinden birisi olan şiddetin en fazla yoğunlaştığı kurumlar maalesef hastaneler ve aile sağlığı merkezleri.Hemen hergün bir ilden ya hekimlere ya da sağlık çalışanlarına şiddet haberleri okuyoruz,izliyoruz. Sağlık Bakanlığı bu konuda her ne kadar çalışma yapıyor gibi görünse de şu ana kadar çalışmaların hiçbir işe yaramadığı aşikar. Son olarak Cuma günü Kocaeli'nde bir aile sağlığı merkezinde 3 aile hekiminin hayati tehlikeye girmelerine ramak kalan vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklarlarla atlattıkları bu vandalizme neden kanun koyucular dur demiyor anlamak çok zor. Bu duruma sessiz kalmamız mümkün değil,çünkü çemberin daraldığının sıranın birgün bize de geleceğinden tedirginiz. Bu korkuyla çalışmaktansa yurtdışına gitmeyi tercih eden hekim sayısı her geçen gün artıyor. Bu durumun en büyük zararı yine vatandaşımıza olacaktır."Artık Yeter" diyoruz ve sesimizin duyulmasını istiyoruz,caydırıcı cezalar içeren kanun düzenlemelerinin bir an önce yapılmasını istiyoruz. 9 Ekim Pazartesi günü için federasyonumuzun aldığı karar çerçevesinde hizmet veremeyeceğimizi sizler vasıtasıyla duyuruyoruz" diye konuştu.