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Kocaeli Körfez’de 95 Evler Fatih Mahallesi'nde bulunan Aile Sağlığı Merkezi'nde hasta yakınları 3 doktora saldırıda bulundu.

Saldırı sonucunda doktorlar tedavi altına alınırken saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaklaşık 10 dakika kadar süren tartışmada doktorlar tekme ve yumruklanarak feci şekilde darp edildi, bir doktorun boğazı sıkıldı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Birlik ve Dayanışma Sendikası, meslektaşlarının maruz kaldığı bu şiddet nedeniyle 9 Ekim Pazartesi’den itibaren 5 gün boyunca iş bırakacaklarını duyurdu.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücü açıklamasında, üyelerinin sağlıkta şiddetin devam ettiği böylesi uygunsuz ortamlarda çalışmak zorunda olmadıklarını ve can güvenliği sağlanana kadar sağlık hizmeti vermek durumunda olmadıklarını hatırlattı. "9 Ekim Pazartesi’den itibaren ülke genelinde 5 gün iş bırakıyoruz" diyen Mengücük, "Sağlık Bakanlığı’nın kınama dışında daha etkin ve caydırıcı çözümler bulmasını istiyoruz. Ayrıca sağlık çalışanlarına uygulanan her türlü şiddet durumunda para cezasına çevrilmeden, ertelenmeden en ağır şekilde hapis cezasıyla cezalandırılmasının sağlanacağını söylemesini ve yapmasını istiyoruz. Tüm sağlık camiasını ve kurumlarını bizimle birlikte olmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI ARTIK BİR ŞEYLER YAPMALI”

Birlik ve Dayanışma Sendikası Marmara 1. Şube Başkanı Dr. Ahmet Tapduk Mehlepçi, Sağlık Bakanlığı’nın sağlıkta şiddet konusunda yeterli uygulamalar yapmadığını söyledi.

Mehlepçi açıklamasında, “Dün İzmit’te üç aile hekimi arkadaşımız hastalar tarafından darpa maruz kaldı. Sadece basit bir darp gibi değil bu olay. İki doktor arkadaşımız canından olacaktı neredeyse. Bir tanesinin boyun kemiğinde bir kemik oluştu. Sağlıkta şiddetin artık dayanılmaz hale geldiğini görüyoruz. Sağlık Bakanlığı ne yazık ki hiçbir şey yapmıyor. Sadece kod rengi değiştiriyor; beyaz kod, mavi kod, gri kod… Bu kodlarla artık bizim bir yere varamayacağımız bilmeleri gerekiyor. Biz artık halka sağlık hizmeti veremiyoruz. Can korkusu ile çalışıyoruz. Kesinlikle böyle çalışmak istemiyoruz. Buna bir dur demeleri gerekiyor. Bu öyle yalandan yere yapıyormuş gibi ediyormuş gibi davranarak değil, gerçekten sağlıkta şiddeti önleyecek bir hamle bekliyoruz. Ne yazık ki bu hamlenin geleceğini de umut edemiyoruz. Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak biz bugün arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Kendilerinden konu hakkında bilgi edindik. Arkadaşlarımızın bize söylediği bu olayda iki tane fail var. Faillerden bir tanesinin korunduğunu düşünüyoruz. Bu konuda kesinlikle arkadaşlarımızın arkasında duracağız. Bu kişi defalarca çeşitli suçlardan ceza almış birisi olduğu halde hala bulunamıyor. Bunun muhakkak üstüne gidilmesi gerekiyor. Bu konunun kesinlikle takipçisi olacağımız Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak buradan duyuruyoruz.” diye konuştu.