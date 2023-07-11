Kefken Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) görev yapan sağlık çalışanlarına görevleri başında yapılan sözlü ve fiili şiddete uğramaları dolayısıyla Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Ömer Çeker ve yönetimi çirkin saldırıyı kınadı.KOCAELİ (İGFA) - Kefken Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) görev yapan sağlık çalışanlarına görevleri başında yapılan sözlü ve fiili şiddete uğramaları nedeniyle Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Ömer Çeker, Şube Başkan Yardımcısı Serkan Kökduman ile birlikte ziyaret etti.

Başkan Çeker, sağlık çalışanlarına yapılan sözlü ve fiili şiddetin izahı mümkün olmadığını belirterek yapılan çirkin saldırıyı kınadı.

Şube Başkanı Çeker, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, şifa dağıtmak için tüm gücüyle hizmet üreten sağlık çalışanlarına saldırıların bitmek bilmediğine dikkati çekerken, "Şiddetin vahşete dönüştüğünü, insanlıktan çıkmış zorbaların histerik bir halde vahşice sağlık çalışanlarının canına kast ettiğini görüyoruz. Vatandaşımıza sağlık sorunlarına çare olmak için gecesini gündüzüne katan, kısıtlı imkanlar ile vatandaşımızın kaliteli sağlık hizmeti alması için kısıtlı şartlar altında sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarımıza yapılan şiddetin ardı arkası kesilmemektedir.Bu tür vahşetlerden birisi de Kandıra ilçemizde faaliyet gösteren Kefken Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) meydana gelmiştir. Sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara en ağır cezalar verilmeli. Tatil beldesi olan bu bölgede mayıs ayında nüfus yoğunluğu artmaya başlamaktadır. Okulların kapanması ile birlikte yoğun bir şekilde tatilci vatandaşlarımızın bölgeye aşırı bir talep olmaktadır" dedi.

Kefken (ASM)’de 2 adet Aile Hekimliği birimi bulunduğunu ve bir birimde 3 bin, diğer birimde 2 bin 800 nüfusun kayıtlı olduğuna dikkati çeken Çeker, Mayıs ayından bu yana bölgeye yoğun tatilci geldiğini anımsatarak, "ASM’de görev yapan sağlık çalışanına yapılan sözlü ve fiili şiddetin gerçekleştiği gün tek hekim görev yapmaktaydı. Şiddet olayının vuku bulduğu gün Hekim 180 hasta muayene etmiştir. Bunun 30 tanesi misafir hastadır. KefkenASM’de görev yapan sağlık çalışanları görevleri başında iken M. Kaymaz tarafından sözlü ve fiili şiddete uğramıştır. Konu hakkında beyaz kot verilmiştir. M. Kaymaz hakkında hukuki süreçte başlatılmıştır.Şu günlerde bu yaşananları görünce söylenecek sözlerin bile anlamı kalmıyor" diye konuştu.

Sağlıkta şiddetin sonu anında hapis olmadığı sürece bu vahşetin de sonunun gelmeyeceğini ve azalmayacağını söyleyen Çeker, sağlık kurum ve kuruluşlarının sıfır toleranslı alan ilan edilmesi önerilerinin süratle hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Bunu dışında istinasız tutuklu yargılama ve şiddet uygulayanlara acil haller dışında kamu sağlık hizmetinin belirli bir süre ücretli verilmesi gibi önlemlerin de acilen hayata geçmesi gerektiğini belirten Çeker, "Aksi takdirde ne yazık ki şiddetin önlenmesi mümkün değildir. Sağlık çalışanlarının yaşadıklarına bir son verilmesinin başka bir çaresi yoktur. Sağlık çalışanları şiddet sarmalından bir an önce kurtarılmalıdır. Kınamakla, unutmakla ve münferit bir olay gibi görmekle bu şiddetin ne sonu gelir ne de çalışan kendini güvende hisseder. Hastaları hayata tutunmaya çalışırken kendi hayatını kaybetme endişesi yaşamalarına sağlık çalışanlarının artık tahammül edecek sabrı kalmamıştır. Bu nedenle bir kez daha vurguluyoruz; sağlıkta şiddette kesin çözüm için en kısa sürede somut adım atılmalı, en ağır cezalar verilmelidir" dedi.