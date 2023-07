Her yıl binlerce vatandaşa hizmet veren Adıyaman Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar görmesinin ardından hizmetlerine bir süre ara verdi. Verilen aranın ardından tekrar halkın hizmetine açmak için tadilat ve tamirat işlemlerine hız kesmeden devam ediyor.

Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksinin bakım ve onarım işlemlerini yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç açıklamalarında: “6 Şubat’ta yaşadığımız asrın felaketinin her noktada etkisiyle karşılaşıyoruz. Bu etkilerden birisi de her yıl binlerce çocuğa hizmet veren Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi’nin depremde hasar görmesi oldu. Oluşan hasarların bir an önce giderilmesi ve tekrardan futbol, yüzme ve fitness sporlarımızı halkımızın hizmetine açabilmek için durmadan çalışıyoruz.” şeklinde ifade etti.

Kaynak : PHA