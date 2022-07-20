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Yurdakul: Glisemik indeksi yüksek olan karpuz dikkatli tüketilmeli

Yaz aylarının vazgeçilmezi karpuzun faydalarına dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Betül Yurdakul, “Yüzde 92’si sudan oluşan karpuz; içerdiği yüksek su oranı, barındırdığı vitaminler ve mineraller ile kanserden cildi gençleştirmeye, saçları beslemesinden kilo vermeye dek çok sayıda fayda sağlar. Buna karşın glisemik indeksi yüksek bir meyve olduğundan dikkatli tüketilmesi gerekir” dedi.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 13:17
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Yurdakul: Glisemik indeksi yüksek olan karpuz dikkatli tüketilmeli

Beslenme ve Diyet Kliniği’nden Dyt. Betül Yurdakul, yazın en sevilen meyvelerinden karpuzun faydaları ve tüketirken dikkat edilmesi gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu.
Porsiyon kontrolünde tüketilmeli
Yüzde 92’si sudan oluşan karpuzun içerdiği yüksek su oranı, vitamin ve mineraller ile kanserden cildi gençleştirmeye, saçları beslemesinden kilo vermeye yardımcı olmaya kadar çok sayıda fayda sağladığını ifade eden Dyt. Betül Yurdakul, “Buna karşın glisemik indeksi yüksek bir meyve olduğundan dikkatli tüketilmesi gerekir. Ayrıca A, B1, B5, B6, C vitaminleri, potasyum açısından zengindir. 1 porsiyonu 2 dilim (280 gram) karpuz 80 kalori olup; 20 gram şeker, 270 mg potasyum, 17 gram A vitamini, 21 gram C vitamini, 4 gram demir, 1 gram lif içerir. Porsiyon kontrolünde tüketilmesi gerekir” diye konuştu.
Peynirle birlikte yenilirse tokluğu artırır
Dyt. Betül Yurdakul, karpuzun peynirle birlikte tüketildiği zaman daha uzun süre tok tutucu ve kan şekeri dengeleyici etkiye sahip olduğunu belirtti.
Karpuzun faydalarından bahseden Dyt. Yurdakul, “Karpuz içerdiği A ve C vitaminleri sayesinde saçlarımız ve cildimiz için de faydalı bir besindir. Yüksek su oranı ve saçları nemlendiren A vitamini içeriği sayesinde cildi daha canlı ve güzel gösterir. C vitamini de cildi sağlıklı, esnek ve güçlü kılan bir protein olan kolajen yapımına yardımcı oluyor; cilt hücrelerini oluşturmasının yanında hücreleri onarır” şeklinde konuştu.
Kaliteli uykuya katkıda bulunur
Karpuzun, yüksek magnezyum içeriği ile kaliteli uykuya yardımcı olduğunu dile getiren Dyt. Yurdakul, uyku bozukluklarını ve uykusuzluk oluşumunu da azaltabileceğini söyledi.
Bağışıklık sistemini güçlendirir
Kırmızı renginden de anlaşıldığı gibi tıpkı domates gibi karpuzun da antioksidanlardan zengin bir meyve olduğunu vurgulayan Dyt. Yurdakul, “İçerdiği likopen isimli antioksidan kanser hücrelerini bloke eder ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Yine içerdiği yüksek C vitamini sayesinde vücutta kanser oluşumunu sağlayan serbest radikallerin oluşumunu engeller. Yapılan bilimsel çalışmalar, karpuzun özellikle prostat kanserine karşı koruyuculuğunu belirtmektedir” açıklamasında bulundu.
Lif içeriği sayesinde kabızlığı önler
Karpuzun su oranı çok yüksek bir meyve olduğundan diüretik özelliğinin de bulunduğuna dikkat çeken Dyt. Yurdakul, “Bu nedenle ödem problemi yaşayanlar için yaz aylarında önemli bir besindir. Suyun yanı sıra lif içeriği sayesinde de kabızlığı önlemeye yardımcı olan karpuz, sağlıklı bir sindirim sistemine destektir. Vücudunuzun su dengesini korurken lif içeriğinin yüksek olması tok hissetmenize de yardımcı olur” ifadelerini kullandı.
Tansiyonu düzenlemeye yardımcı olur
Karpuzda bulunan potasyum ve magnezyum miktarının, kan basıncını yani tansiyonu düşürdüğünü ifade eden Dyt. Betül Yurdakul, şu bilgileri paylaştı:
"Kardiyovasküler sistem üzerindeki stresi azaltır. Karpuzda bulunan karotenoidler arter duvarlarının ve damarlarının sertleşmesini de önleyerek kan basıncı, kan pıhtıları, felç, kalp krizi ve damar tıkanıklığı risklerini azaltmaya yardımcı olur. Karpuz içeriğinde vücuttaki nitrik oksit seviyelerini artırabilen bir amino asit olan sitrülin bulunur. Nitrik oksit, kan damarlarınızın genişlemesine yardımcı olur ve bu da kan basıncını düşürür. Bu sayede kalp sağlığını korumaya yardımcıdır. Özellikle likopen ve beta karoten adlı karotenoidler ile önemli bir aminoasit türü olan sitrülinin açısından değerli bir kaynak olduğundan sağlık açısından pek çok faydayı da beraberinde getirir.”
Böbrek hastaları ve diyabetliler dikkatli tüketmeli
Böbrek hastalarının karpuzu dikkatli tüketmesi gerektiğine değinen Dyt. Yurdakul, “Yüksek potasyum içeriğinden dolayı böbrek hastaları bu yaz meyvesini tüketmeden önce mutlaka doktora başvurmalı. İnsülin direnci, hipoglisemi, diyabet hastalığı olan kişiler de karpuz tüketirken porsiyon kontrolünde dikkatli olmalı ve günde 2 dilimi (280 gram) aşmamalıdır” dedi.
Sporcular için değerli bir besin
Dyt. Betül Yurdakul, spordan hemen sonra karpuz ve karpuz suyu tüketilmesinin kas ağrısını azaltmaya yardımcı olduğunu kasları güçlendirdiğini egzersiz sonrası toparlanma sürecini hızlandırdığının altını çizdi. Dyt. Yurdakul, hızlı kas toparlanması için spordan sonra 1 bardak karpuz suyu içilebileceği vurguladı.

 

Kaynak: PHA
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