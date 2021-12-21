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Yeşilay Adıyaman Şubesi bağımlılıklarla mücadele için yeni projeler geliştirecek

Yeşilay Adıyaman Şubesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı desteğiyle “Proje Döngüsü Eğitimi” almaya hak kazandı.

21 Aralık 2021 Salı 13:35
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Yeşilay Adıyaman Şubesi bağımlılıklarla mücadele için yeni projeler geliştirecek

Program kapsamında Adıyaman, Gaziantep ve Kilis’teki 2 şube personeli ve gönüllülerden oluşan 71 kişiye eğitim verildi. 
Verilen eğitimler sayesinde katılımcıların proje yazma becerilerinin geliştirilmesi ve şubelerin kurumsal kapasitelerinin artırılması hedefleniyor. 
Eğitimi tamamlamaktan büyük heyecan duyduklarını belirten Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Efkan Ketenci,"Yeşilay olarak bir asrı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadele ediyoruz. Alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığına karşı yürüttüğümüz pek çok proje bulunuyor; ancak sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve bağımlılıklarla mücadele etmek için her zaman yaratıcı projelere ihtiyaç var. Bu noktada da bölgelerin ihtiyaçlarını bilen bizlere, yani şubelere önemli sorumluluklar düşüyor. Bu eğitim sayesinde artık hem projeler geliştirecek hem de projelerimiz için kaynak yaratabileceğiz. Yeşilay’a gönül veren arkadaşlarımızla birlikte yapacaklarımız için çok heyecanlıyız. Yeni projelerimizle bağımlılıklarla mücadelemizi güçlendirerek sürdürecek ve Hatay’a katkılarımızı daha da artıracağız."şeklinde konuştu.

"Eğitimler sayesinde bağımlıları topluma kazandıracak projeler geliştirilecek"

Teknik destek eğitiminin dezavantajlı grupların topluma kazandırılmasını sağlayacak katma değer unsurları da içerdiğini belirten Ketenci,"Her proje dezavantajlı durumdaki bağımlıların hayata tutunmalarına yönelik atılan, onları bağımlılıklarından kurtaran, sosyal ve ekonomik hayatta hak ettikleri yeri kazanmalarına destek olan bir adım anlamına geliyor. Bu nedenle yeni projeler için ayrıca çok mutluyuz. Bu projelerin yanı sıra Yeşilay olarak önleyici çalışmalara da çok önem veriyor ve sanattan spora farklı alanlarda sağlıklı yaşamı teşvik eden pek çok proje hayata geçiriyoruz. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) ile öğrencilerde ve ailelerinde bağımlılıktan uzak ve sağlıklı bir yaşam için farkındalık oluşturuyoruz. Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte düzenlediğimiz Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması ile öğrencilerin erken yaşlarda bağımlılıkların zararları üzerine düşünmelerini hedeflerken; Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması ve Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması ile de bağımlılıklarla mücadelede sanatın gücünden destek alıyoruz" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: PHA
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